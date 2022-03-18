GT: Америку трудно заставить соблюдать законы — международные эксперты призывают США к прозрачности по биолабораториям

На подкреплённые документами обвинения России по деятельности биолабораторий на Украине США продолжают отмахиваться словами о «дезинформации», и такой ответ вызывает обеспокоенность не только у Москвы и Китая, но и у многих международных экспертов, пишет Global Times. По словам китайских аналитиков, в условиях действующего миропорядка Америке трудно навязать какие-то ограничения и заставить её следовать международным нормам, но необходимо и дальше оказывать давление.

Россия подкрепляет свои заявления о том, что США разрабатывали на Украине биологическое оружие, документами и свидетельствами, полученными в ходе военной операции Москвы. США же продолжают настаивать, что всё это — «дезинформация», при этом заявления различных представителей администрации президента Джо Байдена противоречат друг другу. Такая ситуация вызывает международную обеспокоенность относительно американских биолабораторий по всему миру, пишет Global Times.

Комментируя украинский кризис, в среду 16 марта президент России Владимир Путин отметил: «На Украине действовала сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести».

По словам аналитиков, заявления Путина говорят о том, что Россия очень серьёзно настроена в отношении своих обвинений в адрес США. И помимо документов, обнаруженных Россией на Украине, Москва и Киев могли бы рассмотреть возможность приглашения на обозначенные объекты группы международных экспертов из «нейтральных стран вроде Китая, Индии, Турции», а также представителей международных организаций для сбора дополнительных доказательств.

Ответ Вашингтона на обвинения Россия в ещё большей степени вызывает обеспокоенность международного сообщества, подчёркивает газета. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала заявления Москвы «кампанией по дезинформации». Однако ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признавала, что у США есть «учреждения, занимающиеся биологическими исследованиями», на Украине, а также что Америка опасается, что российские силы могут получить контроль над этими объектами и исследовательские материалы попадут в руки российских войск.

Как напоминает Global Times, США — страна, отвергшая протокол о взаимном контроле в рамках Конвенции о биологическом оружии, поэтому в плане работы её биолабораторий по всему миру нет никакой прозрачности. Эксперты настаивают, что из-за прошлых инцидентов, связанных с американскими учреждениями такого характера, и истории применения Америкой биологического и химического оружия во Вьетнаме и на Корейском полуострове, международное сообщество должно оказывать большее давление на США, чтобы они полностью следовали конвенции и не использовали территории других стран для разработки «оружия массового уничтожения».

Директор института международных дел при Народном университете Китая Ван Ивэй утверждает, что Америке нужны сотни биолабораторий по всему миру на случай, если она не сможет нарушить ядерное равновесие со своми оппонентами и ей придётся использовать другие виды оружия массового уничтожения, чтобы усилить эффект стратегического устрашения. Поэтому важную роль здесь играет биологическое и химическое оружие.

По мнению военного аналитика из Шанхая Ду Кайюаня, Америка содержит сотни биолабораторий за рубежом, потому что исследования такого характера могут повлечь юридические проблемы в США — и Вашингтон прибегает к помощи своих партнёров и союзников.

Как обращает внимание Global Times, обеспокоенность из-за американских биолабораторий озвучивают не только Россия и Китай. Эксперты из многих других стран, в том числе и из самих США, тоже высказывают схожие мысли. Так, в комментарии китайской газете бывший клинический психолог из Сан-Франциско Джеффри Кей заявил, что США необходимо предоставить документацию и открыто рассказать, чем они занимались в лабораториях на Украине. «Нам необходимо рассекретить записи ещё со времён конца Второй мировой войны, корейской войны и вьетнамской войны, чтобы все узнали, чем они занимаются в этих сотнях лабораторий», — полагает американский эксперт, но подчёркивает, что США вряд ли на такое пойдут.

Киргизский политический обозреватель Шерадил Бактыгулов отметил: «Официальные объяснения американских властей по деятельности более 300 лабораторий США по всему миру не соответствуют реальной ситуации на местах. Правда намного более мрачная, как об этом свидетельствуют многие независимые расследования с 2018 года». По словам аналитика, начиная с 2007 года было несколько «загадочных вспышек заболеваний» среди людей и животных в Грузии, на Украине и граничащих с ней российских регионах. Кроме того, США сохраняют своё биооружие в нарушение международных соглашений, утверждает эксперт. Бактыгулов настаивает: если Америка — мирная страна, следующая демократическим принципам, тогда ей следует быть более прозрачной и открытой в отношении деятельности своих биолабораторий по всему миру.

«На данный момент прозрачность необходима всему человечеству — не только людям в зоне боевых действий, а всему миру», — настаивает эксперт в сфере безопасности из Стамбула Абдулла Агар. По мнению турецкого специалиста по генетике и медицинской биологии Коркута Улуджана, в подобные лаборатории необходимо обеспечить доступ международным научным комитетам, а их деятельность необходимо подвергнуть проверке со стороны независимых организаций. «Во избежание утечек эти лаборатории необходимо постепенно и очень осторожно эвакуировать — в условиях обеспечения безопасности на высоком уровне и под надзором групп учёных. Также их необходимо расформировать», — призывает эксперт.

В условиях действующего миропорядка международное сообщество не может навязать США какие-либо эффективные ограничения и заставить их следовать букве закона, когда они нарушают международные нормы, предупреждает Ван Ивэй. «Поэтому если США откажутся от прозрачности, продолжат быть неуязвимыми перед обвинениями России и притворяться, что не слышат опасения, выдвигаемые учёными в мире, Вашингтону за это ничего особо не будет».

Несмотря на это, как считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин, международное сообщество может и дальше оказывать давление на США, чтобы они приняли протокол взаимного контроля в рамках Конвенции о биологическом оружии, поскольку Америка должна взять на себя это обязательство, иначе столкнётся с трудностями в своих дальнейших подобных исследованиях по всему миру. «И союзники США, которые сотрудничали с ними в биологических исследованиях при поддержке армии или ЦРУ, также должны взять на себя ответственность за безопасность своего народа. Эти страны должны тоже присоединиться к Конвенции о биологическом оружии и пользоваться правом следить за тем, что США делают на их территории», — уверен Сун.