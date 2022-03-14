Обвинениями в дезинформации не отмахнуться: МИД КНР предложил США раскрыть подробную информацию о биолабораториях на Украине

В ответ на обнаруженные Россией свидетельства о деятельности на Украине биолабораторий, связанных с США, Америка «отмахивается единственной фразой о том, что это фейк, но ей невозможно объяснить ситуацию и убедить общественность», заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Если США так ратуют за прозрачность и хотят доказать свою невиновность, почему бы им не обнародовать подробную информацию и не допустить в лаборатории международных экспертов, предложил дипломат.

На пресс-конференции представителя МИД КНР Чжао Ли Цзяня один из журналистов попросил дипломата прокомментировать высказывания постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сделанные в ходе заседания Совбеза 11 марта и касающиеся угрозы биологического оружия на Украине. В частности, Томас-Гринфилд заявила, что «Китай распространяет дезинформацию в поддержку России», пишет информационный сайт Sina.com.

В свою очередь Чжао Лицзянь подчеркнул, что деятельность на территории Украины, связанная с биологическим оружием, касается всего мирового сообщества. Как обратил внимание китайский дипломат, согласно недавно открыто обнародованной информации, на территории Украины насчитывается 10 биологических лабораторий, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с приказом Минобороны США и в которые Америка уже инвестировала свыше 200 миллионов долларов.

Чжао напомнил, что, по данным российской стороны, её военные обнаружили на Украине более 30 биолабораторий, связанных с США. И хотя биообъекты, связанные с этими исследованиями, были в срочном порядке уничтожены, были найдены свидетельства работы с возбудителями опасных инфекций, вроде чумы и сибирской язвы.

Как подчеркнул представитель МИД КНР, замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и что Америка работает с украинцами, чтобы предотвратить попадание материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск. И даже американские СМИ обвиняли своё правительство в распространении ложной информации по секретным биолабораториям на Украине и сокрытии реальных целей таких исследований от граждан США. А ВОЗ рекомендовала украинским властям уничтожить особо опасные патогены в местных лабораториях.

«В ответ на обнаруженные Россией на Украине свидетельства, такие как документы, фотографии и различные объекты, американская сторона отмахивается лишь одной фразой о том, что это фейк, однако этим невозможно объяснить ситуацию и убедить общественность», — заявил Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат обратился к США со своими вопросами: «Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность. Но если эти заявления — фейки, то почему она не опубликует подробную информацию, чтобы доказать, что она ни в чём не виновата? Куда всё-таки были потрачены инвестированные Америкой 200 миллионов? Какие исследования проводила Америка с теми патогенами? Американское посольство на Украине удалило со своего сайта все документы, связанные с этой темой, что же они хотели скрыть? Почему в течение последних 20 лет США единственные выступают против создания многосторонних проверочных механизмов по отслеживанию соблюдения Конвенции о биологическом оружии? Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?»