«Российская дезинформация» оказалась правдой: Fox об откровениях Нуланд о биолабораториях США на Украине

Многочисленные «проверки фактов» российских заявлений о наличии на Украине секретных американских биолабораторий гласили, что всё это лишь «дезинформация» Москвы. Однако замгоссекретаря США Виктория Нуланд фактически подтвердила, что они там есть, передаёт ведущий Fox News Такер Карлсон. Более того, многое указывает на то, что деятельность этих лабораторий крайне опасна, так как сама Нуланд всерьёз беспокоится, что «исследовательские материалы» из этих лабораторий попадут в руки российской стороны.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Если бы всего четыре дня назад вы сказали нам, что администрация Байдена финансировала тайные биолаборатории, и не где-нибудь, а на Украине, мы бы вам не поверили. «Нет, спасибо, мы не будем пускать это в эфир!» Если бы вы сказали нам к тому же, что администрация не только финансировала тайные биолаборатории на Украине, но ещё и не смогла обеспечить безопасность смертоносного содержимого этих биолабораторий, перед тем как Россия ввела войска — а они знали, что Россия введёт войска, они сами этому поспособствовали! — если бы вы сказали нам это четыре дня назад, мы бы отмахнулись от вас как от психа. Это звучало бы слишком нелепо! Мы не хотели бы иметь никакого отношения к этому сюжету: невозможно, чтобы это было правдой, слишком это всё дико!



В любом случае, нам уже было доподлинно известно, что эта история — ложь. Откуда мы знали? Ну, мы же читаем USA Today, главную газету Америки! В первые же часы после ввода российских войск (на Украину. — ИноТВ) USA Today опубликовала опровержение для всех этих психов, которые кричали про тайные украинские биолаборатории. Вот заголовок: «Проверка фактов: ложные заявления о биолабораториях США на Украине связаны с российской кампанией по дезинформации».



Если прочесть эту статью внимательно, а мы так и сделали, потому что нам интересно, замечаешь, что эта «проверка фактов» основана на словах неназванных украинских правительственных чиновников, а также сотрудников Госдепартамента Байдена. Не самые объективные источники в этом вопросе, но тем не менее казалось, что статья всё расставляет по местам, тон был очень настойчивый.



Цитирую: «Россия объединила усилия с Китаем, чтобы ещё больше раскрутить ложь о лабораториях США на Украине». Хорошо, USA Today говорит, что это российская дезинформация. Может быть, так и есть? Время переключиться на другую тему. Но «проверки фактов» не прекращались — вот что было странно! Та же самая «проверка фактов» попадалась нам на глаза снова и снова. Складывалось впечатление, что, несмотря на бесконечные официальные разъяснения, некоторые отказывались верить администрации Байдена! Они отдавали предпочтение «российской пропаганде»! Мы исходим из того, что это последователи QAnon, — в этом нас заверил журнал Foreign Policy.



Как пишет Foreign Policy, QAnon — что бы это ни было — неудержимо распространял, цитирую, «ложные утверждения об американских лабораториях на Украине, где разрабатывается биологическое оружие». Никаких лабораторий, очевидно, не существовало, просто очередная ложь русских, профессиональных лжецов!



Затем высказался Европейский союз, подкрепив то же самое заявление своим авторитетом: «Это теории заговора! — уверял нас ЕС. — Ложь, распространяемая Путиным!» Затем официальный представитель Евросоюза напомнил нам, что «информация, которую предоставляет Кремль, в целом весьма сомнительна, а надёжность её невысока». Примем к сведению. Цитирую: «Российская дезинформация и раньше продвигала манипулятивные теории о биологическом оружии и якобы существующих тайных лабораториях».

Ага. Мы не будем записывать сюжет о «секретных лабораториях» на Украине. Последнее, чем мы хотим заниматься на нашей передаче, так это сеять российскую дезинформацию от QAnon. Так что эту новость мы решили пропустить.

И так всё и оставалось до вчерашнего дня, когда мы наткнулись на материалы слушаний сенатского комитета по международным отношениям. На вопросы там отвечала Виктория Нуланд — что довольно интересно, так как она принадлежит к числу тех людей, которые втянули нас в войну в Ираке и так за это и не извинились. При этом она продолжала карабкаться по карьерной лестнице — потому что так работает Вашингтон. Ныне Виктория Нуланд занимает пост заместителя госсекретаря США по Украине в администрации Байдена.

Она много чего знает об этой стране. В 2014 году Виктория Нуланд срежиссировала государственный переворот на Украине — во имя демократии, конечно. Иными словами, она крайне информированный источник касательно всего того, что происходит в этой стране. Так что когда она беседовала с сенатором от Флориды Марком Рубио и отвечала на его вопросы, Рубио зашёл с неожиданного угла — откуда мы совсем не ожидали. Он спросил Нуланд, есть ли у Украины биологическое оружие. Нам и в голову прийти не могло, что у Украины может быть биологическое оружие. Откуда оно у неё может взяться?

Казалось бы, очень странный вопрос. Но куда более ошеломительным был ответ на него. Послушайте, что сказала Виктория Нуланд.

МАРК РУБИО, сенатор США: Есть ли у Украины биологическое или химическое оружие?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекретаря США: У Украины есть... объекты, где проводятся биологические исследования. Мы опасаемся, что их могут попытаться взять под свой контроль российские войска. Так что мы вместе с украинцами пытаемся сделать так, чтобы эти исследовательские материалы не попали в руки российским силам, если они подойдут ближе.

Ух. «Есть ли у Украины биологическое оружие?» «Эм… у Украины есть объекты, где проводятся биологические исследования». Чего-чего? То есть, вы хотите сказать, секретные биолаборатории? То есть те самые секретные биолаборатории, которых у Украины точно нет? Значит, всё-таки есть? Всё-такие есть. Причём, по словам Нуланд, эти секретные биолаборатории на Украине не только существуют, но и деятельность их настолько опасна и пугающа, что она, цитата, «опасается», что так называемые исследовательские материалы в этих лабораториях могут достаться российским войскам.

Чтобы не материться в эфире, просто скажу, что у нас отпали челюсти. На открытом слушании в комитете Виктория Нуланд под присягой только что подтвердила, что российская дезинформация — которая, как нам говорили несколько дней, это аморальная ложь, теория заговора и бред — на самом деле — абсолютная правда. Ничего себе. Такое в Вашингтоне не каждый день услышишь. Сенсация, можно сказать. И на ум сразу же приходит десяток вопросов.

Дата выхода в эфир 10 марта 2022 года.