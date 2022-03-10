DWN: предательство, русофобия и «театральная солидарность» — лживость Запада в ситуации с Украиной невыносима

ЕС и НАТО втянули Украину в вооружённый конфликт с Россией, а потом предали, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Теперь же Запад проявляет «театральную солидарность», помогая Киеву лайками, репостами и поставкой заплесневелого вооружения. А европейская «либеральная и демократическая интеллигенция» не придумала ничего лучше, кроме как проявлять русофобию по отношению к своим согражданам, с которым жила бок о бок десятилетиями. «Жалкое зрелище», — негодует автор статьи Джюнейт Йылмаз.

Развернувшаяся вокруг Украины дезинформационная война показывает, что никто не изолгался так сильно, как самопровозглашённый «свободный мир» на Западе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. ЕС и НАТО специально втянули Киев в вооружённый конфликт с Москвой, а потом предали. Украинский президент Владимир Зеленский, видимо, искренне верил, что Запад придёт к нему на помощь, но тот «преподнёс его страну российской армии на блюдечке с голубой каёмочкой», считает автор статьи Джюнейт Йылмаз.

При этом европейские пользователи социальных сетей убеждены, что лайки и репосты могут каким-то образом помочь Украине, продолжает немецкое издание. По всей Европе прошла волна «театральной солидарности», но в боевых действиях побеждают с помощью оружия, а не лайков в Facebook, объясняет автор. Так называемая солидарность заходит так далеко, что некоторые особенно «либеральные» немецкие предприниматели запрещают русским вход в свои рестораны и отели, рассказывает Йылмаз: «И всё это во имя демократии, свободы, многообразия и толерантности».

Европейцы пытаются бороться с Россией и её президентом Владимиром Путиным не только с помощью «суперопасных лайков», но и расизма самого отвратительного толка, направленного против своих собственных сограждан. «Как оригинально, — восклицает Йылмаз. — Такое может придумать только «либеральная и демократическая интеллигенция» Европы. Русофобия на всех уровнях, не критика в адрес супербогатых элит в Москве, а ненависть в отношении людей, которые жили рядом с тобой годами и десятилетиями. К чёрту всех, кто участвует в этой патологически-шизофренической кампании против своих сограждан».

Также в Европе кричат: «Украинцы, вперёд! Украинцы, вперёд!» Но эффективного оружия для борьбы им никто не поставляет, а это означает, что их отправляют на верную смерть. Украинцы не смогут вести боевые действия с помощью того «покрывшегося плесенью» оружия, которое им поставляют. «Разве можно выносить лживость «сверхсвободного мира»?» — возмущается автор.

При этом с Украины бегут миллионы детей, женщин и стариков, многие из которых больше никогда не увидят своих мужей, отцов и братьев. Не стоит врать самому себе, призывает Йылмаз: «В Европу убегут как минимум 10 миллионов украинцев». И европейцы обязаны их принять, как и сирийских беженцев, и обеспечить их всем необходимым, а не эксплуатировать как дешёвую рабочую силу. «Эти люди приезжают, чтобы остаться. Многие из них никогда не вернутся на Украину, потому что Украины — в её нынешних границах — больше не будет», — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Однако ещё более жалкое зрелище, чем завравшийся Запад, представляют из себя так называемые «понимающие Путина» в Германии и Европе, которые до этого безоговорочно поддерживали российского президента. С начала спецоперации на Украине, испугавшись за свои деньги, посты и привилегии, они тут же переметнулись, заявив хором: «Мы ошиблись в Путине!» Со скоростью света они дистанцировались от главы Кремля и России.

Но Йылмаз убеждён, что их словам верить нельзя, ведь именно они утверждали, что военные учения России у границ Украины не представляют никакой опасности, а все разговоры о возможном введении войск — это американская пропаганда. «Как громко они защищали всё — действительно всё — в российском президенте, так же быстро они предали себя и Путина», — заключает автор.