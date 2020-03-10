Newsweek: экс-советник Белого дома объясняет «дружбу» Трампа с Путиным страхом его разозлить

Бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Фиона Хилл считает, что «дружеский подход» американского президента к Путину объясняется его страхом. Как заявила Хилл, Трамп боится негативных последствий, которые могут принести действия российского президента, если тот разозлится и «найдёт способ каким-то образом отомстить». Она также подчеркнула, что разногласия и предубеждения в США изобрели не русские, однако они умело используют это в своих интересах, пишет Newsweek.

Обвинения в «неподобающих связях» с российским лидером Владимиром Путиным преследовали американского президента Дональда Трампа с момента его вступления в должность, констатирует Newsweek. Критики Трампа неоднократно обвиняли его в отказе признать «факт вмешательства России» в президентские выборы 2016 года и указывали на его «дружелюбный настрой» во время совместных с Путиным появлений на публике. С их точки зрения, всё это вкупе с противоречивыми внешнеполитическими решениями Трампа, которые, по мнению его критиков, «приносят выгоду Кремлю», свидетельствует о симпатии главы Белого дома к российскому лидеру.



Однако бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл, которая в рамках процесса импичмента давала показания относительно «украинской политики» Трампа, объясняет подобный «дружеский подход» американского президента к Путину его страхом, отмечается в статье. Как рассказала Хилл во время недавнего телеэфира на телеканале CBS News, Трамп боится того, что российский президент способен сделать, если разозлится.



«Трамп понимает, что президенту Путину не нравится, когда его оскорбляют. Путин всё принимает очень близко к сердцу. Он может затаить злобу. Он не прощает. И в результате он найдёт способ каким-то образом отомстить», — цитирует Newsweek заявление Хилл. Она также отметила, что американский президент применяет схожую тактику «и по отношению к другим мировым лидерам».



Трампа неоднократно критиковали за то, что он пытался выстроить личные отношения «с авторитарными лидерами и диктаторами», включая, в частности, Владимира Путина и «северокорейского диктатора» Ким Чен Ына, подчёркивается в статье. В то же время сам американский президент зачастую жёстко критиковал лидеров стран, которые традиционно являлись союзниками Соединённых Штатов, и подрывал многосторонние соглашения.



По словам Хилл, Трамп смотрит на союзников Америки так, будто они лишь «коллеги по бизнесу», сообщает Newsweek. «Он привнёс такой стиль общения, который он применил бы в ходе довольно жёстких деловых переговоров. Я думаю, что во многих смыслах это нанесло ущерб отношениям со многими нашими ключевыми союзниками», — подчеркнула она во время телеэфира.



Фиона Хилл ранее была ведущим советником Белого дома по России и покинула свой пост в 2019 году, напоминает Newsweek. По её мнению, из-за действий Путина американцы сейчас «чувствуют себя уязвимыми», поскольку российский президент «заставил весь наш политический класс, каждого из нас, включая СМИ, делать именно то, что ему нужно». Он заставил жителей США нервничать и сомневаться в легитимности собственных демократических систем, пояснила Хилл.



«Россия долгое время стремилась ослабить демократические страны, вмешиваясь в выборы, используя разногласия в обществе и оказывая поддержку противоречивым кандидатам. Конгрессмены и представители разведки предупреждали, что Москва планирует вновь вмешаться в президентские выборы в 2020 году, хотя Трамп отвергает все подобные предположения», — говорится в статье.



Вместе с тем экс-советник подчеркнула, что те разногласия, которые Россия использует, «создают не русские», они просто умело ими пользуются в собственных интересах, пишет Newsweek. «Не русские изобрели предубеждения и разногласия. Не русские изобрели расизм в Соединённых Штатах. Но русские понимают суть многих из этих разногласий, и они знают, как их можно использовать», — заявила Хилл во время телеэфира.