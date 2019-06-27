Politico: противоречивая политика Белого дома играет на руку Путину

Текущая политика Белого дома в отношении России является спорной и непоследовательной, пишет Politico. Незадолго до новой встречи президентов Трампа и Путина появились сообщения о скорой отставке эксперта по России Фионы Хилл и посла в Москве Джона Хантсмана. Когда члены команды президента США идут в разных направлениях, образуется путаница из альтернативных подходов, которой и пользуется Москва в своих интересах, подчёркивается в статье.

До следующей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которая вскоре должна состояться в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии, осталось всего несколько дней. Однако официальные представители американской администрации до сих пор сохраняют полное молчание о том, чего конкретно США рассчитывают достичь на этих переговорах, сообщает Politico. Между тем среди экспертов давно бытует мнение, что «странная политика Трампа» в отношении Москвы, которую он неизменно называет «стремлением поладить с Россией», в действительности не имеет особого значения, поскольку остальные представители американской администрации занимают более жёсткую линию в отношении «неприемлемого поведения» Кремля, подчёркивается в статье. Утверждается также, что благодаря этому Вашингтон принимает «в общем и целом разумные решения» в том, что касается санкций против России, военного сотрудничества с Украиной или киберопераций против российской инфраструктуры.



Между тем появились сообщения о том, что сразу три высокопоставленных представителя власти, имеющих опыт работы с Россией, — председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, собственный эксперт по России Совета национальной безопасности (НСБ) Фиона Хилл, а также посол США в России Джон Хантсман — в скором будущем покинут свои посты. Хотя эти события внешне никак не связаны, однако они «многое говорят нам о том, как на самом деле действует в администрации Трампа политика в отношении России», отмечает Politico. Все эти опытные специалисты, такие как посол Хантсман, генерал Данфорд и политолог Хилл, всегда придавали первостепенное значение восстановлению надёжных каналов связи с российскими коллегами, которые можно использовать для ведения дел в отдельных сферах, поясняет автор. Например, в случае с генералом Данфордом именно благодаря надёжной линии его экстренной связи с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым удалось снизить, хотя и не устранить окончательно, риск «непреднамеренных военных столкновений» в Сирии.



«Все трое с удивительным терпением и твёрдостью пытались направить неослабевающее стремление своего босса заключить с Путиным грандиозную сделку в более реалистичное русло и направить его энергию на борьбу с Кремлём, который не ищет способа заключения нового соглашения, а продолжает усиливать давление», — подчёркивается в статье. Однако, несмотря на все их усилия, по-прежнему очевидно, что Белый дом до сих пор не выработал «главную комплексную стратегию» в отношении России, не говоря уже о практике её реализации. Повседневная политика американской администрации в отношении России сегодня является в основном «реактивной» и непоследовательной, пишет Politico: «Конечно, много внимания уделяется внешней стороне противодействия враждебной деятельности Кремля. Но недостаточно внимания уделяется тому, как лучше всего поддерживать «враждебные отношения» с Москвой в долгосрочной перспективе. Жёсткая риторика по таким вопросам, как Венесуэла или вмешательство в выборы в США, вряд ли изменила то, как Кремль анализирует риски».



«Когда разные члены команды президента идут в разных направлениях, происходит путаница из альтернативных подходов, которые в эффективную политику никак не складываются», — говорится в статье. Например, не проходит и недели без того, чтобы Белый дом не совершал «ничем не обоснованных шагов» против Германии, которая раньше была «единственным важнейшим партнёром Америки в поддержании отношений с Россией», отмечает Politico: «Частые выпады и оскорбления Трампа в адрес НАТО и других альянсов США — это подарок Кремлю». А решение о размещении дополнительного контингента американских войск в Польше, по мнению автора, практически не способствует «сдерживанию» России: оно служит в основном для того, чтобы «выразить презрение» в отношении немцев и при этом потешить самолюбие американского лидера тем, что он, возможно, создаёт Форт Трамп.



Ещё больше усугубляет ситуацию склонность влиятельных американских фигур проводить свою излюбленную политику, даже если это явно не соответствует заявленным приоритетам президента США, подчёркивает автор. Например, в случае с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном речь идёт о попытках полностью «демонтировать» всё то, что ещё осталось от российско-американской системы контроля над вооружениями. А следующей «мишенью» Болтона, судя по всему, станет договор СНВ-3 о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в начале 2021 года, прогнозирует Politico: «В последние месяцы Болтон и его команда скептиков в отношении контроля над вооружениями (в том числе Тим Моррисон, который заменит Фиону Хилл) говорят о том, чтобы пригласить к участию в новых инициативах такие страны, как Китай. Но это, похоже, лишь ширма, за которой они пытаются блокировать соглашение с Москвой о продлении нового договора об СНВ».



Всё это происходит на фоне плохо скрываемой напряжённости в отношениях между «ведущими игроками» в Совете национальной безопасности США, Госдепартаменте и Пентагоне по поводу того, «есть ли вообще смысл взаимодействовать с русскими», отмечается в статье. Госсекретарь Майк Помпео, с одной стороны, свёл до минимума свои отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, перепоручив основную часть работы по таким важнейшим проблемам, как ситуация в Северной Корее, Сирии и Афганистане, специальным посланникам. В то время как Болтон, со своей стороны, «активно добивается расположения» секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в том числе посредством недавних нетипичных трёхсторонних переговоров по ближневосточному урегулированию в Иерусалиме, пишет Politico.



По мнению автора, все эти разногласия наводят на мысль о «сомнительной целесообразности» предстоящей встречи президентов США и России в целом. «Трамп продолжает настойчиво заявлять о том, что публикация доклада Мюллера означает, что он, наконец, сможет приступить к ведению дел с Путиным. Но что именно он имеет в виду? Трамп никогда не давал внятного объяснения, почему Россия так важна для его видения внешней политики США. Вместо этого он ограничился в основном радостными разговорами, в которых поддерживает неуклюжие отрицания Путина вмешательства в президентские выборы 2016 года. И ещё ужасными заявлениями, которые он делал, стоя рядом с Путиным во время их встречи в Хельсинки летом прошлого года. После прежних встреч Трампа с Путиным даже появились шутки о том, что лучший способ избежать дальнейшего ухудшения российско-американских отношений — просто не давать двум лидерам встречаться снова», — подчёркивается в статье.



Во время переговоров в Финляндии Путину удалось «без труда обвести вокруг пальца» своего гораздо менее опытного американского коллегу, который, как известно, с пренебрежением относится к подготовительной работе и материалам брифингов, говорится в статье. А повестка новой предстоящей встречи в Осаке «выглядит почти полностью бессодержательной и пустой», полагает автор. Российские власти подвергли резкой критике действия Вашингтона в отношении Ирана, заявив, что Трамп намеренно «подталкивает регион к войне», и сравнив жёсткую риторику США в отношении Ирана с «флаконами с белым порошком», которые администрация Буша использовала для оправдания своего вторжения в Ирак. В то время как на Украине русские «усилили давление на новоизбранного президента Владимира Зеленского», начав выдачу российских паспортов жителям Донбасса — а о тщетной попытке Трампа поставить условием для всех будущих встреч с Путиным «немедленное освобождение 24 украинских моряков и трёх морских судов, захваченных в конце прошлого года», все уже благополучно забыли, пишет Politico.



«Даже в лучшие времена справиться с этими проблемами было бы нелегко, не говоря уже о том, чтобы их решить. Но они усугубляются тем, что Трамп как руководитель совершает вопиющие ошибки и по-прежнему неспособен должным образом укомплектовать свою команду национальной безопасности», — подчёркивается в статье. В подобных условиях российско-американские отношения, скорее всего, так и увязнут в тупике, независимо от каких-либо красивых жестов Трампа, направленных на превращение Путина в своего «нового лучшего друга», прогнозирует Politico. Похоже, что и вся команда американского президента продолжит относиться к переговорам с русскими как «к ритуалу, проводимому с целью свести до минимума вред», вместо того чтобы использовать это как «прекрасную возможность для продвижения национальных интересов США», с сожалением заключает автор.