US News: решение Трампа вновь встретиться с Путиным разочарует союзников Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречи с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Между тем в Киеве надеялись, что отсутствие переговоров с Путиным послужит в качестве «сдерживания новой агрессии» России, символизируя поддержку Украины со стороны США, пишет US News. Новое решение Трампа демонстрирует союзникам отказ от «принципиального инструмента» давления на Москву, говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Японии. Трамп также сообщил журналистам, что планирует провести переговоры и с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите в Осаке в конце июня. Своим заявлением о готовности встретиться с Путиным американский лидер продемонстрировал, что он отказывается от «принципиального инструмента» в усилиях Вашингтона по оказанию давления на Москву, разбивая тем самым надежды «ключевых союзников», пишет Пол Шинкман в статье для US News.



Осенью прошлого года Трамп отменил планировавшуюся ранее встречу с Путиным на предыдущем саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, напоминает автор. По мнению наблюдателей, это стало тогда американским «ответом» на задержание Россией украинских моряков в Керченском проливе. «Украинские официальные лица надеялись, что жёсткая позиция Трампа по поводу формальных встреч с российским лидером подчеркнёт его поддержку Украины и послужит в качестве сдерживания новой российской агрессии», — поясняет US News. Президент Украины Пётр Порошенко в тот момент «особо подчёркивал» важность поддержки Трампом требований об освобождении украинских моряков, отмечается в статье.



Однако новый президент Украины Владимир Зеленский занял «более сдержанную» позицию, пишет US News. Зеленский заявил, что Москва «подаст сигнал» о своей «реальной готовности остановить конфликт с Украиной», если выполнит принятое в мае решение Трибунала ООН, по которому Россия должна освободить задержанных моряков, говорится в статье.



«Трамп, президентская кампания которого является предметом нескольких расследований по поводу возможных связей с Москвой, подвергается критике за то, что не занимает более жёсткую позицию в отношении российской агрессии», — напоминает автор. А предложенный президентом США в марте этого года оборонный бюджет на следующий финансовый год предусматривает значительные сокращения ключевого фонда под названием «Инициатива по обеспечению европейской безопасности», который был создан его предшественником Бараком Обамой для «поддержки европейских союзников в противостоянии российской агрессии», подчёркивается в статье.



Конгресс, вероятно, ещё сможет компенсировать предлагаемые Трампом сокращения в ходе обсуждения бюджета, прогнозирует автор. Но в конечном итоге именно исполнительная ветвь американской власти решает, каким образом использовать направляемые на оборонные нужды средства, и это вызывает некоторые опасения. Например, администрация Трампа сейчас «не спешит выполнить решение конгресса о выделении средств для поставки летального военного оборудования Украине», пишет US News.



Решение о встрече с президентом Путиным было принято вскоре после того, как Трамп сообщил «о выводе российских военнослужащих из Венесуэлы, куда Москва в марте нынешнего года направила военных советников и тонны грузов для поддержки оказавшегося в сложном положении режима своего союзника Николаса Мадуро», говорится в статье. Однако Россия не подтвердила подобные заявления. А сам Дональд Трамп отказался ответить на вопрос журналистов о возникших «расхождениях», отмечает автор.



Президента США также спросили о том, будут ли присутствовать сотрудники администрации на его запланированной встрече с Путиным — учитывая, что предыдущая беседа двух лидеров прошла без помощников и без протокольной записи, что является довольно «необычным» для переговоров такого уровня, сообщается в статье. «Вероятно, так будет легче из-за проявляемого всеми вами недоверия», — приводит US News ответ Трампа.