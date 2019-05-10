Washington Times: ни Путин, ни Трамп не могут себе позволить отступить по вопросу Венесуэлы

Ни российский лидер Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп не могут позволить себе отступить в Венесуэле, пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

По мнению автора, президент России не может отступить, поскольку это негативно отразиться на его популярности внутри его собственной страны.

«Путин — это человек, который хочет войти в историю как победитель, как тот, кто расширяет территорию Матушки-России, а не тот, кого вынудили сдаться», — говорится в статье.

Как полагает автор, именно на этом строится всё правление российского лидера. И теперь в Венесуэле ставки для Кремля очень высоки.

Между тем Дональд Трамп также не может отступить в венесуэльском вопросе. Одержав победу в скандале с фальшивой историей о сговоре между ним и Россией и тем самым предотвратив государственный переворот со стороны глубинного государства, глава Белого дома теперь не может проявить слабость в противостоянии с Кремлём и позволить России обзавестись плацдармом в Латинской Америке, дав ей возможность распространять клептократию за пределы российских границ.

Трамп уже ясно дал понять, что устроит блокаду Кубы, если потребуется, чтобы остановить поток людей и техники, идущий к «головорезам господина Мадуро».

Прямо сейчас Москва не может ничего больше сделать, кроме ядерного противостояния в стиле Карибского кризиса. А у Америки есть рычаги влияния. Более того, недооценивать Трампа глупо, поскольку он вновь и вновь демонстрирует свою готовность и способность делать то, что требуется, говорится в статье.

Возможно, для предотвращения военной эскалации будет заключена какая-нибудь сделка, и взамен на уход России из Венесуэлы Москва может добиться уступок по Украине или Сирии.

«Это был бы простой и предпочтительный выход. Однако Венесуэла — бочка с порохом, которая может в любой момент взорваться. В любом случае Трамп наверняка выйдет победителем», — подытоживает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.