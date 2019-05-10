Washington Times: ни Путин, ни Трамп не могут себе позволить отступить по вопросу Венесуэлы

Ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не могут позволить себе отступить в венесуэльском вопросе, пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд. Между тем, по мнению автора, при любом раскладе победителем наверняка окажется американский лидер.
Ни российский лидер Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп не могут позволить себе отступить в Венесуэле, пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
По мнению автора, президент России не может отступить, поскольку это негативно отразиться на его популярности внутри его собственной страны.
«Путин — это человек, который хочет войти в историю как победитель, как тот, кто расширяет территорию Матушки-России, а не тот, кого вынудили сдаться», — говорится в статье.
Как полагает автор, именно на этом строится всё правление российского лидера. И теперь в Венесуэле ставки для Кремля очень высоки.
Между тем Дональд Трамп также не может отступить в венесуэльском вопросе. Одержав победу в скандале с фальшивой историей о сговоре между ним и Россией и тем самым предотвратив государственный переворот со стороны глубинного государства, глава Белого дома теперь не может проявить слабость в противостоянии с Кремлём и позволить России обзавестись плацдармом в Латинской Америке, дав ей возможность распространять клептократию за пределы российских границ.
Трамп уже ясно дал понять, что устроит блокаду Кубы, если потребуется, чтобы остановить поток людей и техники, идущий к «головорезам господина Мадуро».
Прямо сейчас Москва не может ничего больше сделать, кроме ядерного противостояния в стиле Карибского кризиса. А у Америки есть рычаги влияния. Более того, недооценивать Трампа глупо, поскольку он вновь и вновь демонстрирует свою готовность и способность делать то, что требуется, говорится в статье.
Возможно, для предотвращения военной эскалации будет заключена какая-нибудь сделка, и взамен на уход России из Венесуэлы Москва может добиться уступок по Украине или Сирии.
«Это был бы простой и предпочтительный выход. Однако Венесуэла — бочка с порохом, которая может в любой момент взорваться. В любом случае Трамп наверняка выйдет победителем», — подытоживает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
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