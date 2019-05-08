Fox News: известный экономист обвинил США в смерти десятков тысяч венесуэльцев

Санкции Вашингтона против Венесуэлы привели к смерти более 40 тыс. человек и усугубили кризис в этой стране. К такому выводу приходят авторы нового доклада, среди которых ведущий экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс. По мнению экспертов, действия американских властей нарушают не только международное право, но и законодательство самих США, сообщает Fox News.

Американские санкции против Венесуэлы привели к гибели более 40 тыс. человек. Более того, эти меры противоречат не только международному праву, но и самому законодательству США. Такое мнение высказал ведущий экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс, который на протяжении многих лет сотрудничает с ООН, передаёт Fox News.

Сакс выступил одним из авторов доклада «Экономические санкции как коллективное наказание на примере Венесуэлы». В этом документе критикуются ограничения, которые Вашингтон ввёл против «социалистической диктатуры» Николаса Мадуро в 2017 году, поясняет телеканал.

«Мы приходим к выводу, что санкции нанесли и во всё большей степени наносят очень серьёзный вред жизни и здоровью людей. В том числе, по оценкам, они стали причиной более 40 тыс. смертей в 2017—2018 годах. И мы считаем, что эти санкции подпадают под определение коллективного наказания гражданского населения, которое содержится в Женевской и Гаагской международных конвенциях, подписанных США. Они также являются незаконными в рамках международного права и договоров, подписанных США, и, по-видимому, также нарушают законодательство США», — отмечают авторы исследования.

Венесуэла уже не первый год охвачена «беспорядками» и экономическим кризисом. Ситуация обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо, которого США признали президентом страны, попытался свергнуть Мадуро, обращает внимание Fox News.

По мнению телеканала, доклад Сакса и его коллег — очередная попытка «левацки настроенных» аналитиков и политиков «хотя бы частично возложить ответственность» за венесуэльский кризис на Вашингтон. Они критикуют не только санкции 2017 года, которые лишили Каракас доступа к американскому финансовому рынку, но и более свежие ограничения 2019-го, ударившие по экспорту нефти.

Авторы доклада настаивают, что действия США усугубили перебои с электроснабжением в Венесуэле и лишили страну миллиардов долларов, необходимых для покупки таких жизненно важных продуктов, как лекарства и продовольствие. Они также убеждены, что экономическое восстановление латиноамериканской страны могло бы уже начаться, если бы не санкции.

Кроме того, в недавнем интервью Сакс заявил, что США «специально устраивают массовые страдания» в Венесуэле. По его словам, речь идёт о «катастрофе, которая главным образом была создана» Вашингтоном.

Сакс получил репутацию самого известного экономиста в мире, но в последнее время он также стал заметным критиком Дональда Трампа. Так, после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера он призывал конгресс начать процедуру импичмента в отношении действующего президента, отмечает телеканал.

Трамп с самого вступления в должность скептически относился к ООН. Он приостановил членство США в Совете ООН по правам человека и ЮНЕСКО, а также сократил расходы на Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам. Недавно глава Белого дома объявил, что намерен выйти из Международного договора о торговле оружием, мотивируя это заботой о праве американцев на самооборону, напоминает Fox News.