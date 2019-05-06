CNN

CNN: Лавров и Помпео противоречат друг другу, и миру в Венесуэле это не способствует

Материал представлен в переводе ИноТВ
Перед встречей в Финляндии лидеры дипломатических ведомств России и США сделали противоположные заявления, призвав друг друга не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Как отмечает журналист CNN, от таких слов напряжённость в этой латиноамериканской стране никак не ослабнет.

Напряжённая обстановка в Венесуэле в воскресенье не стала спокойнее от заявлений высокопоставленных чиновников США и России. Слова госсекретаря США и министра иностранных дел России противоречили друг другу. США отказались исключить вариант военного вмешательства в Венесуэлу. Там считают руководителем страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Россия же поддерживает президента Николаса Мадуро, которого подвергают критике, и предупреждает США не вмешиваться.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права. Об этом несколько дней назад сказал президент Путин в телефонном разговоре с президентом Трампом.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Я скажу ему (Сергею Лаврову. — ИноТВ) то же, что и президент сказал всему миру: все страны должны уйти оттуда, включая Россию. Вот что я ему скажу. Мы хотим, чтобы никто не ввязывался в Венесуэлу. Мы хотим, чтобы она была автономным, независимым, суверенным государством с демократически избранными чиновниками. Вот чего мы желаем для венесуэльского народа.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.

 

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источник
CNN США Северная Америка
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Венесуэла Майк Помпео Россия Сергей Лавров США
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