Hill: венесуэльский кризис разделил администрацию Трампа

Кризис в Венесуэле стал испытанием для отношений президента США Дональда Трампа и советника по национальной безопасности Джона Болтона и разделил Белый дом, сообщает The Hill. Отмечается, что в отличие от сторонника военного вмешательства в дела Венесуэлы Болтона, Трамп предпочитает избегать вооружённых конфликтов.

Обострение венесуэльского кризиса стало серьёзной проверкой для отношений президента США Дональда Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона, пишет The Hill.



Как сообщает издание, на этой неделе Болтон высказался в поддержку военного вмешательства во внутренние дела латиноамериканского государства с целью свержения президента Николаса Мадуро. Американский лидер, напротив, предпочитает избегать обострения существующих военных конфликтов или начала новых.



Несмотря на то, что, по словам Трампа, в США рассматривают все варианты, президент неоднократно заявлял, что с государственным строительством за рубежом покончено, а также призывал к окончанию войны в Афганистане и выводу войск из Сирии.



«Администрация очень разделена, — заявил The Hill эксперт по Венесуэле Университета Кларка Пол Познер. — Трампу нравится риторика Болтона, но я не думаю, что он заинтересован во вмешательстве в Венесуэлу».



По мнению Познера, Трамп предпочитает придерживаться позиции, которая укрепит его положение в США, а значит «не нажмёт на курок».



Однако профессор Американского университета в Вашингтоне Уильям Леогранд полагает, что значительная часть высказываний Белого дома о ситуации в Венесуэле вдохновлена именно позицией Болтона.



«Мне кажется, вне всяких сомнений Джон Болтон руководил этой политикой как публично, так и, я подозреваю, в частном порядке», — отметил Леогранд.



Познер полагает, что даже если его позиция приведёт к противостоянию с Трампом, Болтон не поддержит бездействие США в том, что касается венесуэльского кризиса.



Вероятно Болтон «найдёт другие причины для военного вмешательства. В таком случае, мне кажется, Трамп отступит, потому что знает, что игра заранее проиграна», — приводит The Hill слова эксперта.



Впрочем, в Белом доме заверяют, что советник и президент преследуют одну и ту же цель в Венесуэле. Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис заявил, что Болтон следует «стратегии президента по оказанию максимального давления для достижения мирного перехода к демократии в Венесуэле».