CNN: кризис в Венесуэле перерос в противостояние США и России

Россия продолжает поддерживать законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, тогда как США встали на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаидо, напоминает CNN. Тем временем советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что это американская зона влияния, и со стороны России было ошибкой вмешиваться в происходящее в Латинской Америке.

И-за политической напряжённости в Венесуэле между Россией, главной сторонницей Мадуро, и США царят жёсткие разногласия, ведь администрация Трампа признаёт руководителем Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Репортаж корреспондента CNN Фреда Пляйтгена из Москвы.



Сегодня кризис в Венесуэле быстро перерос в противостояние между США и Россией: Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американскую сферу влияния.



ДЖОН БОЛТОН, советник по национальной безопасности США: Русские ничто так не любят, как тыкать в нас пальцем. Это не идеология, это стародавняя силовая политика. Именно поэтому у нас и есть доктрина Монро, с которой мы при этой администрации смахнули пыль.



Министр иностранных дел России ответил на это.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Я считаю, что подобного рода громогласно объявляемые намерения вернуться к доктрине 200-летней давности по большому счету отражают неуважение не только к венесуэльскому народу, а в целом к народам Латинской Америки.



Если администрация Трампа поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и говорит, что оказавшийся под шквалом критики президент Мадуро должен незамедлительно покинуть свой пост, то Россия продолжает полностью поддерживать Мадуро. И госсекретарь США Майк Помпео даже сказал CNN, что это Россия уговорила Мадуро не покидать свой пост.



МАЙК ПОМПЕО: Как мы понимаем, у него на взлётной полосе стоял самолёт, он был готов покинуть страну сегодня утром, но русские дали ему понять, что ему надо остаться.



Мадуро и Россия отрицают такой сценарий развития событий. Тем временем советник по национальной безопасности США Джон Болтон сказал, что Москва вредит интересам США в Латинской Америке.



ДЖОН БОЛТОН, советник по национальной безопасности США: Это наше полушарие, русские сюда вмешиваться не должны. С их стороны это ошибка. Это не приведёт к улучшению отношений.



Николас Мадуро — давний союзник Владимира Путина. В прошлом году Россия привезла в Венесуэлу два истребителя, способных нести на себе ядерный заряд. Это прямая демонстрация силы против США. И даже сейчас в Венесуэле остаются российские солдаты. Хотя Москва утверждает, что там только инструкторы и обслуживающий персонал.



Хотя президент Трамп и Владимир Путин неоднократно говорили о взаимном восхищении друг другом, кризис в Венесуэле грозит превратиться в «проверку на слабо» с высокими ставками между Вашингтоном и Москвой. Президент Трамп в интервью Fox Business намекнул на вариант, что США могут применить военную силу.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы делаем всё, что можем, за исключением разве что крайних мер. И есть те, кто хотел бы, чтобы мы пошли на крайние меры.



ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: А Россия, со своей стороны, не показывает, что готова отступить. Москва говорит, что намерена мобилизовать другие страны в ООН, чтобы нанести контрудар против, как она говорит, американских схем в странах вроде Венесуэлы.



Фред Пляйтген, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 мая 2019 года.