CNN: Помпео заявил, что остаться в Венесуэле Мадуро «уговорили» русские

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал покинуть страну на самолёте, но изменил решение по совету российских властей. С таким утверждением в эфире CNN выступил госсекретарь США Майк Помпео. Между тем глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать оппозицию этой латиноамериканской страны и сделает всё для «восстановления» в ней демократии.

Знали ли вы, американские власти о грядущем восстании?

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Мне бы не хотелось вдаваться в подробности о том, что мы знали, но у нас была ясная информация всё это время, потому что мы сотрудничаем с венесуэльским народом, Хуаном Гуаидо и Национальной ассамблеей, чтобы восстановить демократию в Венесуэле. Мы занимаемся этой задачей уже какое-то время и продолжаем ею заниматься.

Мы следили за развитием сегодняшних событий. Мы призываем к поиску мирного решения. Мадуро просто должен уйти. Его время пришло. Ему нечего предложить венесуэльскому народу, и США намерены помочь венесуэльцам возродить демократию и начать восстановление их экономики.

Поддерживали ли США это наступление Гуаидо? Давались ли Гуаидо какие-либо гарантии, что США его поддержат?

МАЙК ПОМПЕО: О, Вульф, мы давно даём чёткие гарантии, что мы поддерживаем Хуана Гуаидо и Национальную ассамблею. Они — законно избранные лидеры венесуэльского правительства. Иными словами, да, мы предоставили твёрдые гарантии. Я ещё раз дал понять это сегодня утром, а президент — на протяжении всего дня.

Мы видели столкновения на улицах Каракаса и в других местах. Очевидно, что Мадуро не собирается уходить без серьёзного боя. Возникает вопрос: что именно собираются предпринять США, если Мадуро арестует Гуаидо?

МАЙК ПОМПЕО: Я не стану вдаваться в детали, но мы дали очень чётко понять, что будем рассматривать это (арест Гуаидо. — ИноТВ) в качестве значительного обострения ситуации, Вульф. Мы наблюдаем за событиями весь день. Мадуро давно никто не видел. Как мы понимаем, у него на взлётной полосе стоял самолёт, он был готов покинуть (Венесуэлу.— ИноТВ) сегодняшним утром, но русские дали ему понять, что ему надо остаться.

Мы считаем, что ситуация остаётся чрезвычайно изменчивой. Нам известно, что некоторые высокопоставленные члены правительства Мадуро готовы уехать. То же самое они сообщали нам в последние несколько недель. И мы убеждены, что народ Венесуэлы вернёт себе демократию.

То есть, по вашим словам, он (Мадуро. — ИноТВ) собирался ехать в аэропорт, и русские его отговорили. Означает ли это, что русские несут ответственность за то, что происходит (в Венесуэле. — ИноТВ)?

МАЙК ПОМПЕО: Вульф,мы всегда давали ясно понять, что Мадуро в Венесуэле окружают кубинцы и поддерживают русские. Мы говорили русским и кубинцам, что это недопустимо. Недопустимо морить людей голодом. Недопустимо лишать больных детей возможности получить лекарства.

Региональные страны, группа Лимы, Организация американских государств, — все они требуют восстановить демократию и вернуть чувство собственного достоинства некогда великой нации. Эта страна, которая имеет потенциал обрести огромные богатства. И Соединённые Штаты готовы выступить на стороне венесуэльского народа, поддержать временное правительство, помочь провести свободные и честные выборы, а затем восстановить эту страну.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.