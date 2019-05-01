France 24: международное сообщество по-разному отреагировало на события в Венесуэле

Реакция на новую волну политического противостояния в Венесуэле со стороны международного сообщества не была однозначной, сообщает France 24. Если Дональд Трамп однозначно поддержал самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо и призвал военных перейти на его сторону, в Европе реакция была более сдержанной, отмечает издание. Испания, в частности, призвала стороны избегать кровопролития и подчеркнула, что не поддержит военный переворот ни при каких условиях.

Уже поступают многочисленные реакции со стороны международного сообщества. Белый дом заявляет, что «военные должны встать на защиту народа и законных структур», имея в виду Хуана Гуаидо, поскольку Дональд Трамп с самого начала, с конца января, поддерживал самопровозглашённого президента.

Европа высказывается не столь прямо и призывает к мирному решению. Послушаем для начала заявление официального представителя Европейской комиссии:

МАЙЯ КОСЬЯНЧИЧ, Пресс-секретарь Европейской комиссии: Я вновь заявляю о нашей позиции. Мы поддерживаем мирное, политическое решение кризиса в Венесуэле посредством проведения свободных и беспристрастных выборов. Эта позиция, которой Европейский Союз придерживается в течение длительного времени.

Что касается Испании, она призвала избегать кровопролития.

С нами на связи Мелина Хюэт из Мадрида в Испании, стране, принимающей активное участие в разрешении венесуэльского кризиса.

МЕЛИНА ХЮЭТ, корреспондент France 24: Стоит отметить, что Испания — страна принимающая у себя крупнейшую венесуэльскую общину в Европе — единство языка обязывает. И большинство из этих людей, надо сказать, принадлежит к оппозиции президенту Николасу Мадуро. Испания — также страна, одной из первых признавшая Хуана Гуаидо врeменным президентом Венесуэлы. Только что (корреспондент France 24 в Венесуэле — ИноТВ) Ромео Ланглуа в вашей студии говорил о своей признательности каналу*, однако именно Испания принимала ключевое участие в решении его вопроса.

Поэтому вполне естественно, что испанское правительство первым отреагировало на сегодняшнее заявление Хуана Гуаидо — во всяком случае на европейском уровне. Я цитирую официального представителя испанского правительства, который призывает к сохранению спокойствия: «Мы изо всех сил желаем избежать любого рода кровопролития. Мы поддерживаем мирный демократический процесс и призываем к скорейшему проведению выборов», — заявила Изабель Селаа, добавив, что решение кризиса в Венесуэле должно проходить в мирном ключе, и Испания никогда не поддержит военного переворота.

В то же время со стороны правительства Педро Санчеса реакция довольно сдержанная. Сам Педро Санчес заявил, что пристально следит за развитием ситуации. Очевидно, помимо этого крайне чувствительного вопроса перед Педро Санчесом стоит ещё масса проблем, которые необходимо решить. Напомним, что его партия ИСРП только что победила на всеобщих выборах, которые прошли в минувшее воскресенье, но не получила парламентского большинства. Таким образом, дел у него немало, и это ещё одна проблема для правительства Педро Санчеса. Здесь в Мадриде демонстрация оппозиционеров Николаса Мадуро состоится в среду, первого мая.

Спасибо, Мелина Хюэт была с нами на прямой связи из Мадрида.