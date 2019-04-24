Обозреватель WSJ: Россия надеется унизить Запад в Венесуэле — так же как в Сирии

Свержение Мадуро в Венесуэле стало бы для Дональда Трампа большой победой в преддверии новых выборов, однако поддержка действующего президента Россией мешает осуществлению этого плана, пишет обозреватель WSJ Уолтер Рассел Мид. Как отмечает автор, учитывая, как высоки для Вашингтона ставки в этой борьбе, упорство России может обернуться для региона масштабным кризисом.

Карибский регион впервые после окончания холодной войны снова стал «точкой сосредоточения» глобальной политики, благодаря противостоянию Москвы и Вашингтона в Венесуэле, пишет на страницах The Washington Post эксперт в области внешней политики Уолтер Рассел Мид.

Как напоминает автор, США вместе с союзниками признали временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо и потребовали отставки действующего главы государства Николаса Мадуро, усилив давление с помощью санкций «против диктатора и его союзников в Гаване». Однако несмотря на это, как и на призывы Гуаидо к массовой демонстрации 1 мая, которая должна стать крупнейшей в истории страны, Мадуро всё ещё удерживает позиции, благодаря финансовой поддержке Москвы и Пекина, а также российской и кубинской военной помощи, отмечает специалист.

Для Трампа «все дороги в западном полушарии ведут в Каракас», уверен обозреватель издания. Дальнейший упадок системы управления и цивилизованной жизни в стране приведёт к росту числа беженцев, незаконной торговле оружием и наркокартелей, а также «позволит силам вроде «Хезболлы» глубоко проникнуть в регион». В то же время возвращение страны к стабильности «под руководством правительства, поддерживающего бизнес», будет способствовать восстановлению экономики и ограничению власти наркокартелей, а восстановление венесуэльской нефтедобывающей отрасли поможет стабилизации энергетических рынков и «существенно повысит рычаги влияния США как на Россию, так и на Иран». Кроме того, как отмечает эксперт, свержение Мадуро стало бы «большой политической победой» для администрации Дональда Трампа.

«Россия, однако, надеется вновь унизить Запад в Венесуэле — так же как она сделала это в Сирии», — считает Мид. Если «свержение социалистического режима» удовлетворит избирателей Трампа и продемонстрирует его внешнеполитическим советникам серьёзность его намерений, то «унизительное отступление» накануне выборов станет для главы Белого дома серьёзным ударом, и команда Трампа хорошо понимает, насколько высоки ставки.

Как отмечает специалист, важнейшую роль в кризисе играет Куба. Если президент Обама «под влиянием архаичных аргументов левого толка» надеялся на то, что нормализация отношений острова с США заставит Гавану отступиться от Каракаса, в реальности этому не суждено было произойти. «Для Кубы Венесуэла заменила Советский Союз в качестве источника субсидий, без которых социалистическая система острова не смогла бы обеспечить население даже прожиточным минимумом», — отмечает автор.

Таким образом, «продолжающееся крушение венесуэльской экономики» означает, что катастрофа грозит и кубинскому режиму, и с точки зрения администрации Трампа, это «исторический шанс». «Если Куба — правительство которой бросало вызов США со времён Эйзенхауэра до Рейгана и позже — откажется от социализма при Трампе, престиж президента на родине и за рубежом взлетит до небес», — поясняет Мид.

Надежда на «исторические победы» на Кубе и в Венесуэле, а также страх поражения, которое может обойтись слишком дорого, заставили администрацию Трампа применить жесточайшие санкции в истории США. К примеру, Вашингтон надеется, что санкции в отношении венесуэльского Центробанка «не позволят ему финансировать правительство Мадуро» с помощью средств, вырученных от продажи золотых запасов страны или займов в международных финансовых структурах.

Давление на Кубу администрация планирует усилить с помощью ограничения туризма и перевода средств из США, а также санкций в отношении венесуэльских компаний, поставляющих острову нефть. Кроме того, американское правительство планирует разрешить своим гражданам судиться с иностранными корпорациями в американских судах за использование имущества, конфискованного «режимом Кастро», а также запретить руководителям этих компаний и членам их семей въезд на территорию США. Как отмечает автор, последняя новость заметно «взбудоражила» американцев кубинского происхождения, настроенных против коммунистического режима.

Учитывая, что союзники США в Европе и Канаде уже негодуют по поводу экстерриториальных санкций, наложенных США на Иран, решимость Вашингтона продолжать «нажим» свидетельствует о высокой степени важности венесуэльского вопроса для администрации, убеждён эксперт. «Если Россия продолжит поддерживать Мадуро, кризис может существенно разрастись. И снова — спустя 60 лет после того, как к власти прорвался Фидель Кастро — в центре него окажется Куба», — заключает Мид.