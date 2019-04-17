WSJ: Куба раздора — новая политика Трампа осложнит отношения США с ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа разрешит гражданам подавать судебные иски в отношении имущества, конфискованного на Кубе во время революции 1959 года, передаёт The Wall Street Journal. Отмечается, что прежде всего это коснётся ряда европейских и канадских компаний, в связи с чем в ЕС уже пригрозили США ответными действиями.

Администрация президента Дональда Трампа намерена усилить давление на Кубу, разрешив гражданам США подавать иски против иностранных компаний, использующих американскую собственность, конфискованную после революции 1959 года, сообщает The Wall Street Journal.



Издание отмечает, что в среду администрация объявит о начале применения раздела III закона Хелмса — Бёртона 1996 года, от которого из-за противодействия со стороны международного сообщества на протяжении последних 20 лет отказывались все президенты США.



При этом решение Трампа пересмотреть политику последних двух десятилетий может привести к углублению экономических разногласий страны с ЕС. Так, ожидается, что после объявления все 28 стран ЕС выступят с совместным ответным заявлением. Кроме того, в ЕС отметили, что в случае применения данного раздела закона «ЕС будет обязан использовать все имеющиеся в его распоряжении средства», в том числе там могут подать иск против США в ВТО и встречные иски против любой американской компании, действующей в соответствии с ним.



В США также предупредили, что после истечения срока действия отказа от раздела, то есть начиная с 1 мая, его положения вступят в силу без какого-либо льготного периода или каких бы то ни было исключений.



Кроме того, Трамп намерен не продлевать отказ от раздела IV, который предполагает отказ в выдаче американских виз лицам, причастным к «контрабанде» конфискованного имущества на Кубе.



Администрация Трампа также собирается ввести дополнительные санкции против «тройки тирании»: Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Таким образом там намерены оказать давление на Кубу в связи с нарушениями прав человека и поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



Питер Харрелл, отвечавший за санкции при администрации Барака Обамы, отметил, что весьма вероятно, Трампу удастся «добиться своей цели — убедить ряд европейских и канадских компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью на Кубе, отказаться от неё, а не защищаться от исков в американских судах».



Однако The Wall Street Journal пишет, что подобное решение президента приведёт к обострению напряжённости в торговых отношениях между США и ЕС. Европейские дипломаты уже сообщили, что не поддадутся давлению и не откажутся от взаимодействия с Кубой.