Epoch Times: новая дружба Кубы с Россией и коммунистической Азией — тревожный сигнал для американцев

После визита нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию, можно констатировать, что отношения двух стран вернулись к уровню сотрудничества, невиданному с советских времён, пишет обозреватель Epoch Times Тревор Лоудон. Учитывая, что глава кубинского государства поспешил укрепить связи ещё и с коммунистическими режимами Азии, речь идёт о создании нового антизападного блока, полагает автор статьи.

По завершении международного турне нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля, начавшегося с посещения России, можно констатировать, что отношения Москвы и Гаваны, «похоже, вернулись к уровню сотрудничества, невиданному с советских времён», пишет на страницах Epoch Times эксперт в области леворадикальных движений Тревор Лоудон.

Как утверждает издающаяся в США газета коммунистической партии People’s World, «Расцвет кубинско-российского сотрудничества начался после прощения Кубе долга перед Советским Союзом, которое произошло после визита Владимира Путина на остров в 2014 году». По словам того же издания, российско-кубинская межведомственная комиссия подготовила по итогам последней встречи в Москве 8 соглашений в области торговли и инвестиций, которые останутся в силе до 2030 года.

В частности, предлагается сотрудничество в области установки на Кубе российского аналога GPS — системы ГЛОНАСС, российской финансовой помощи по модернизации трёх кубинских электростанций, а также помощи в модернизации и развитии сталелитейной промышленности на Кубе. Кроме того, Москва поможет Гаване наладить железнодорожное сообщение в стране, обеспечит поставки энергосберегающих ламп и окажет содействие в восстановлении цитрусовой отрасли, а также продолжит разработку нефтяных месторождений на острове.

После подписания соглашений президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в ходе обсуждения международных и региональных вопросов лидеры двух стран обнаружили схожесть взглядов по основным направлениям.

«Западу пора признать неудобную правду. Современная Россия, хоть и не заявляет открыто о коммунистической идеологии, является неотъемлемой частью возрождающегося антизападного блока, возглавляемого Китаем», — делает вывод автор статьи.

Помимо России, Кубинский лидер посетил Северную Корею, Китай, Вьетнам и Лаос — то есть все открыто коммунистические государства за исключением Непала, подчёркивает эксперт. С каждой из этих стран кубинский лидер поспешил заключить соглашения, расширяющие рамки сотрудничества в различных областях.

Что касается Китая, Диас-Канель и Си Цзиньпин договорились о включении Кубы в китайскую инициативу «Нового шелкового пути». Кроме того, Китай обязался выделить кредитную линию в размере $124 млн для нужд кубинской туристической отрасли, $40 млн на разработку возобновляемых источников энергии и ещё $129 млн на проекты в области кибербезопасности.

«Очевидно, что коммунистические страны сегодня массово организуются и вырабатывают стратегию. Крайне важно, чтобы американцы отдавали себе отчёт в возможных последствиях такого объединения с точки зрения национальной безопасности», — предостерегает Лоудон.