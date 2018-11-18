Daily Star: Россия возродит советские базы на Кубе, чтобы понаблюдать за США

Россия намерена вновь открыть советские радиоэлектронные базы на Кубе, а также построить на острове новые центры, которые позволят Москве следить за деятельностью США, пишет Daily Star со ссылкой на американскую организацию Jamestown Foundation. Отмечается, что на Западе сочли, что таким образом в Москве хотят ответить США на выход из ДРСМД.

Россия намерена вновь открыть советские радиоэлектронные базы на Кубе для наблюдения за США, пишет Daily Star со ссылкой на американскую неправительственную исследовательскую организацию Jamestown Foundation.

Издание отмечает, что на Западе опасаются, что это может стать российским ответом на решение президента США Дональда Трампа покинуть Договор РСМД.

При этом в организации полагают, что это не позволит России значительно расширить способность следить за деятельностью Соединённых Штатов в Карибском бассейне, а скорее дублирует уже имеющиеся возможности.

«Если президент России решит создать дополнительные базы на Кубе, как предлагают некоторые россияне, это будет совсем другое дело, особенно если он достигнет своей цели», — отмечают в Jamestown Foundation.

По мнению экспертов организации, визит председателя Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву придал «новый импульс» развитию двусторонних отношений.

В рамках визита Диас-Канель обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы здравоохранения, туризма, а также военного сотрудничества двух стран.

«Это позволило как в России, так и на Западе предположить, что Москва готовится вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который был закрыт 16 лет назад, а также, возможно, построить на острове дополнительный базы», — приводит Daily Star слова представителя организации.