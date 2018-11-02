Fox News: Никки Хейли записала ООН в «лузеры» за антиамериканскую резолюцию по Кубе

В очередной раз приняв резолюцию, осуждающую экономическую блокаду Кубы, ООН упустила возможность заявить о важности прав человека, заявила постпред США Никки Хейли. По её словам, с помощью эмбарго Вашингтон борется за свободу кубинцев и отступать не намерен.

Постпред США Никки Хейли «дала отпор» Организации Объединённых Наций, осудившей американское эмбарго против Кубы, пишет Fox News. Как отмечается в статье, Хейли раскритиковала ООН за нежелание осудить «нарушения прав человека в коммунистической стране» и пообещала, что Вашингтон «не отступит» и продолжит «поддерживать свободу на Кубе».



Заявление Хейли прозвучало в Генассамблее ООН во время дебатов по поводу резолюции, призывающей к прекращению торгово-экономического и финансового эмбарго. «Голосование стало в ООН ежегодной традицией, причём только Израиль и США голосуют против резолюции, — объясняет Fox News. — Это повторилось и в четверг: резолюция, осуждающая эмбарго, была принята 189 голосами против 2, и зал встретил это аплодисментами».



Американский постпред предупредила, что резолюция «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка». «Основанием для эмбарго мы считаем и всегда считали тот факт, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, — заявила она. — Соединённые Штаты будут и впредь стоять на стороне кубинского народа, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим».



Выступая после длинной череды ораторов, осудивших Вашингтон, Хейли обвинила другие государства в том, что ими движет не забота о кубинцах, а нелюбовь к США. «В очередной раз страны сочли, что могут упрекнуть в чём-то Соединённые Штаты. Но, делая это, вы вредите не США. Вы в буквальном смысле вредите кубинцам, сообщая режиму, что то, как он обращается со своим народом, приемлемо».



После голосования Хейли заявила: «Сегодня нет победителей, одни проигравшие». По её словам, в числе проигравших — сама Организация Объединённых Наций, «отвергшая возможность выступить за права человека».



Как отмечает Fox News, в этом году США пытались внести в резолюцию поправки, призывающие Гавану «соблюдать права человека» и перестать преследовать людей за «законное осуществление своих человеческих прав», в том числе за «сотрудничество с правозащитными механизмами ООН». Все эти поправки, однако, были отвергнуты подавляющим большинством голосов. Помимо США и Израиля, их поддержала только Украина. Представитель Канады заявил, что проголосовал против не потому, что не согласен с сутью поправок, а потому что резолюция не является «подходящей платформой» для оценки прав человека на Кубе.



Сотрудник американской миссии при ООН заявил Fox News, что голосование показало, почему эмбарго необходимо: «Нельзя рассчитывать, что другие страны и ООН примут какие-то меры по поводу прав человека на Кубе. Это сделают только США. Сегодняшнее голосование тому подтверждение».



«Во время дебатов постпреды — зачастую из стран, где плохо соблюдаются права человека, — то и дело выходили на подиум, чтобы пространно и в жёстких выражениях осудить США», — отмечает автор статьи. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил Вашингтон в «вопиющем и масштабном систематическом нарушении прав кубинских мужчин и женщин».



Представитель Ирана обвинил США в нарушении Устава ООН и международного законодательства, назвав эмбарго «самыми несправедливыми и длительными односторонними санкциями против страны в истории современного мира». Ему, как и представителям Сирии и Венесуэлы, зал аплодировал, а заявления Хейли были встречены молчанием, подчёркивает Fox News.