Fox News сравнил Генассамблею ООН со шпионским гнездом недругов США

Ежегодные съезды в штаб-квартире Генассамблеи ООН привлекают не только тысячи дипломатов и мировых лидеров, но и шпионов, пишет Fox News. Опрошенные телеканалом эксперты считают, что эти сентябрьские встречи дают иностранным разведкам, «особенно недругам США», большой простор для их деятельности.

Сентябрьские съезды в штаб-квартире Генассамблеи ООН привлекают тысячи дипломатов, мировых лидеров и их помощников. Но здесь присутствуют и «более мрачные, закулисные элементы», о которых редко упоминают в мировых СМИ, пишет репортёр Fox News Холли Маккей.

По её словам, многие эксперты сходятся во мнении, что эти ежегодные события дают возможность иностранным правительствам, «особенно недругам США», отправлять в Нью-Йорк своих шпионов. В результате они проникают на «бесконечные торжественные вечера, протесты, секретные ужины и дебаты, которыми богаты эти съезды».

«Только 50 процентов Генассамблеи ООН касаются дипломатии, другие 50 процентов — это сугубо сбор разведданных. Внутри здания ООН всё выглядит очень дипломатично, но за его пределами творится совершенный хаос — абсолютная шпионская игра», — говорит ветеран американской Секретной службы Ларри Джонсон.

Он утверждает, что на подобных мероприятиях все страны занимаются шпионажем. Их группы наружного наблюдения или разведки обычно заранее приезжают в США, чаще всего используя разные аэропорты, чтобы их было труднее отследить. После чего агенты начинают «заниматься всеми видами слежки, которые можно представить»: от перехвата телефонного трафика и Wi-Fi до прослушки гостиничных номеров, визуального наблюдения (фотографирования) и «непосредственного сбора разведданных».

Последний метод используется на Генассамблее ООН особенно активно во время неформальных встреч или обедов. «Люди обычно менее осторожны в такие моменты, особенно если они выпивают. Поэтому такие сборища могут быть золотой жилой для сбора секретной информации», — отмечает Джонсон.

Он, как и другие опрошенные Fox News эксперты, считает, что Россия, Иран, Израиль и США проводят «наиболее активные шпионские операции». Причём, по их мнению, в некоторых дипломатических делегациях, прибывающих в Нью-Йорк, число сотрудников разведки достигает половины.

Главная функция сбора разведданных на Генассамблее ООН — заранее узнать, что собираются сказать и сделать представители той или иной страны. Такое мнение высказывает высокопоставленный сотрудник ЦРУ в отставке, а ныне обозреватель Fox News Дэн Гоффман.

«Все хотят знать основные обсуждаемые темы и возможности взаимодействия», — отмечает Гоффман. По его словам, Нью-Йорк и без того является «шпионским гнездом», но во время заседаний Генассамблеи ООН агенты спецслужб «работают сверхурочно».

Один бывший сотрудник ЦРУ сообщил телеканалу, что различные силовые структуры США прилагают огромные усилия, чтобы защитить национальные интересы на встречах ООН. Каждый гость тщательно проверяется, и в некоторых случаях подозрительным дипломатам запрещается покидать пределы посольских учреждений.

Но из-за своих масштабов заседания Генассамблеи ООН остаются «серьёзным вызовом». Хотя формально шпионаж внутри организации запрещён, сентябрьские встречи становятся «серой территорией» из-за дипломатического иммунитета, подчёркивают эксперты.

Впрочем, этим пользуются не только «противники» Вашингтона, но и он сам. В 2013 году бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден обнародовал сведения о том, что американские спецслужбы прослушивали штаб-квартиру ООН и её систему внутренней связи. Согласно этим документам, США также следили за членами Совбеза ООН, пытаюсь заручиться поддержкой военной кампании в Ираке, напоминает Холли Маккей.