Daily Express: в ООН Мэй отчитала Россию за «отвратительное» поведение

Во время выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй обрушилась с жёсткой критикой в адрес российских властей. Она приписала им «захват суверенной территории» и «безрассудное применение химического оружия на улицах Британии», отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с «суровым предупреждением» в адрес Владимира Путина. Она заявила, что международное сообщество готово принять жёсткие меры против Москвы и её союзников, если они «продолжат использовать химическое оружие», пишет Daily Express.

В своём выступлении на Генассамблее ООН глава правительства Соединённого Королевства особенно выделила Россию, назвав её поведение «отвратительным». Мэй обвинила власти страны в том, что они «грубо нарушают международные нормы». В частности, она приписала им «захват суверенной территории и безрассудное применение боевого отравляющего вещества на улицах Британии», отмечает издание.

Мэй также подчеркнула, что ведущие мировые демократические государства должны не бояться действовать, чтобы защитить международное право. По её словам, если эти страны промедлят, то создадут открытое пространство для «таких экстремистских движений, как «Исламское государство»*, коммунизм и фашизм».

Кроме того, на заседании Совбеза ООН Мэй призвала сторонников «режима Башара Асада» не допустить новых химических атак в Сирии. В противном случае международное сообщество «ответит быстро и должным образом», пообещала политик.

Премьер-министр также обрушилась с критикой на Россию за «отчаянную фабрикацию» данных об отравлении в Солсбери. Лондон обладает «детальными доказательствами» о главных подозреваемых, а Москва только пытается «напустить тумана», заявила Мэй членам Совбеза.

Как отмечает издание, во время выступления Мэй министр иностранных дел России Сергей Лавров «яростно делал записи». В ответ на её обвинения он заявил, что власти Британии «упорно уклоняются» от предложения о совместном расследовании. «Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит есть что скрывать?» — предположил дипломат.

Вместе с тем, утверждает Daily Express, позиция Мэй по Солсбери встретила «уверенную международную поддержку». Так, выступавший на Генассамблее ООН премьер-министр Словакии заявил: «Мы должны убедиться, что случившееся в Солсбери не останется безнаказанным. Мы не должны поступаться нашими принципами».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.