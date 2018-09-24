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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает

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Член парламента Великобритании Том Уотсон заявил, что правительство страны намеренно игнорирует «истинный масштаб российской агрессии», пишет The Guardian. Уотсон отмечает, что из-за этого Великобритания уступает России в «новой холодной войне», на грани которой находятся все страны.
Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает
Reuters

Член парламента Великобритании и заместитель лидера Лейбористской партии Том Уотсон предупредил, что страна находится на грани новой холодной войны, в которой Россия уже одерживает верх, сообщает The Guardian.

При этом, по словам политика, правительство Великобритании намеренно закрывает глаза на «российскую агрессию» против британской демократии. Уотсон призвал правительство Терезы Мэй очнуться и оценить масштаб угрозы со стороны России, которую он назвал «Блицкригом в эпоху цифровых технологий».

«Нам всем необходимо осознать истинный масштаб происходящего, — заявил Уотсон, — Пришло время правительству отказаться от поведения трёх обезьян — не видеть зла, не слышать зла, не говорить о зле — относительно крупнейшей угрозы целостности нашей демократии».

Вместе с тем Уотсон подчеркнул необходимость начала специального расследования возможного российского вмешательства в референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС. При этом он обвинил Терезу Мэй в срыве расследования сговора бизнесмена и главного спонсора брексита Аарона Бэнкса с Россией, которая якобы стремилась получить от него данные о кампании за выход Великобритании из ЕС.

«Существует предположение, что в преддверии референдума премьер-министр, занимавшая на тот момент пост министра внутренних дел, отклонила, по меньшей мере, одно заявление служб безопасности с призывом к началу полного расследования деятельности Бэнкса и других подозреваемых в связях с Россией лиц. Нам нужна правда», — приводит издание слова Уотсона.

Тем не менее Уотсон так и не раскрыл автора данного «предположения», отмечает издание.

The Guardian напоминает, что источники прибыли Бэнкса оказались под пристальным вниманием британских служб безопасности после того, как бизнесмен потратил крупнейшую в истории страны сумму на политические нужды, передав кампании за брексит ₤9 млн. В настоящий момент расследование деятельности Бэнкса осуществляется избирательной комиссией страны, полномочий которой, по мнению Уотсона, недостаточно.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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брексит Великобритания Россия Тереза Мэй холодная война
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