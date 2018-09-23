DM: вооружённые силы Великобритании слишком бедны для «агрессивной России»
В начале этого года Тереза Мэй отдала приказ совершить авиаудары по сирийским позициям, чтобы наказать президента Башара Асада за использование химического оружия.
Несмотря на то, что британские СМИ облетела новость о том, что к берегам Сирии выдвинулись заполненные ракетами подводные лодки, на деле Великобритания не отправила туда ни одной единицы военной техники, пишет Daily Mail.
Британское издание отмечает, что отчасти это связано с неуверенностью премьер-министра, но в первую очередь вызвано отсутствием соответствующей возможности.
В разгар международного кризиса, когда премьер-министр решила выступить против незаконного использования химического оружия, в распоряжении вооружённых сил Великобритании не оказалось необходимых средств.
Из-за «беспощадных» многолетних сокращений оборонного бюджета, Королевские вооружённые силы едва справляются с выполнением ежедневных обязанностей по защите страны и коллективных обязанностей в НАТО, не говоря уже о подготовке возможным новым угрозам.
Издание предполагает, что в данном случае основной проблемой является вопрос поддержания военной техники в надлежащем состоянии. Фюзеляжи нужно чистить от ржавчины, двигатели ремонтировать, а ядерные реакторы продувать.
С тех пор, как армия стала «лёгкой мишенью» для правительства, стремящегося сокращать расходы, у Великобритании не осталось достаточно военных кораблей, самолётов, танков и даже солдат.
Во времена холодной войны в постоянной армии страны насчитывалось более 160 тыс. человек, однако после преобразований 2010 года, совершённых правительством Дэвида Кэмерона, число регулярных военнослужащих сократилось вдвое.
При этом власти Великобритании не собираются останавливаться на достигнутом, рассматривая возможность сокращения численности постоянной армии до 50 тыс. солдат. Это приведёт к тому, что британская армия, которую «некогда боялись и почитали по всему миру», окажется вдвое меньше французской, а также уступит по размеру итальянской, испанской и даже немецкой армиям.
Конечно, дело не только в количестве, но и в качестве, на чём продолжают настаивать британские политики. Однако в случае с вооружёнными силами, по мнению Daily Mail, количественный показатель зачастую оказывается важнее качественного.
Что это значит для приграничных территорий наглядно демонстрирует «маленький, но свирепый» батальон из 800 британских солдат и 10 танков Челленджер на базе НАТО в Эстонии, которая представляет собой важную составляющую защиты от потенциальной «российской агрессии».
При этом на вопрос журналистов издания, будет ли этого достаточно в случае нападения России, мужчина, которого они там встретили, рассмеялся: все отлично знают, что Россия способна отправить туда 22 батальона, то есть более 650 танков. И военные учения отлично продемонстрировали сравнительную слабость сил НАТО — российские военные войдут в Таллин уже примерно через 60 часов после вторжения.
Неудивительно, что сами солдаты называют своё пребывание там «Операция подсадная утка», в случае агрессии со стороны России они будут «принесены в жертву Путину», отмечают авторы статьи.
В британской армии экономят на всём от боеприпасов до обеспечения. Это касается и военно-воздушных сил, чья численность была сокращена более чем вдвое за последние 25 лет. Хотя именно эти силы вовлечены в «практически ежедневную» борьбу с террористами в Сирии и Ираке.
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