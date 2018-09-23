DM: вооружённые силы Великобритании слишком бедны для «агрессивной России»

Владимир Путин стремится воспользоваться слабостью западных политиков, чтобы вернуть то, что считает «законным положением» России в мире и не допустить окружения странами НАТО, пишет Daily Mail. При этом британская армия, страдающая от нехватки финансирования, не готова противостоять России в случае потенциального конфликта.

В начале этого года Тереза Мэй отдала приказ совершить авиаудары по сирийским позициям, чтобы наказать президента Башара Асада за использование химического оружия.



Несмотря на то, что британские СМИ облетела новость о том, что к берегам Сирии выдвинулись заполненные ракетами подводные лодки, на деле Великобритания не отправила туда ни одной единицы военной техники, пишет Daily Mail.



Британское издание отмечает, что отчасти это связано с неуверенностью премьер-министра, но в первую очередь вызвано отсутствием соответствующей возможности.



В разгар международного кризиса, когда премьер-министр решила выступить против незаконного использования химического оружия, в распоряжении вооружённых сил Великобритании не оказалось необходимых средств.



Из-за «беспощадных» многолетних сокращений оборонного бюджета, Королевские вооружённые силы едва справляются с выполнением ежедневных обязанностей по защите страны и коллективных обязанностей в НАТО, не говоря уже о подготовке возможным новым угрозам.



Издание предполагает, что в данном случае основной проблемой является вопрос поддержания военной техники в надлежащем состоянии. Фюзеляжи нужно чистить от ржавчины, двигатели ремонтировать, а ядерные реакторы продувать.



С тех пор, как армия стала «лёгкой мишенью» для правительства, стремящегося сокращать расходы, у Великобритании не осталось достаточно военных кораблей, самолётов, танков и даже солдат.



Во времена холодной войны в постоянной армии страны насчитывалось более 160 тыс. человек, однако после преобразований 2010 года, совершённых правительством Дэвида Кэмерона, число регулярных военнослужащих сократилось вдвое.



При этом власти Великобритании не собираются останавливаться на достигнутом, рассматривая возможность сокращения численности постоянной армии до 50 тыс. солдат. Это приведёт к тому, что британская армия, которую «некогда боялись и почитали по всему миру», окажется вдвое меньше французской, а также уступит по размеру итальянской, испанской и даже немецкой армиям.



Конечно, дело не только в количестве, но и в качестве, на чём продолжают настаивать британские политики. Однако в случае с вооружёнными силами, по мнению Daily Mail, количественный показатель зачастую оказывается важнее качественного.



Что это значит для приграничных территорий наглядно демонстрирует «маленький, но свирепый» батальон из 800 британских солдат и 10 танков Челленджер на базе НАТО в Эстонии, которая представляет собой важную составляющую защиты от потенциальной «российской агрессии».



При этом на вопрос журналистов издания, будет ли этого достаточно в случае нападения России, мужчина, которого они там встретили, рассмеялся: все отлично знают, что Россия способна отправить туда 22 батальона, то есть более 650 танков. И военные учения отлично продемонстрировали сравнительную слабость сил НАТО — российские военные войдут в Таллин уже примерно через 60 часов после вторжения.



Неудивительно, что сами солдаты называют своё пребывание там «Операция подсадная утка», в случае агрессии со стороны России они будут «принесены в жертву Путину», отмечают авторы статьи.



В британской армии экономят на всём от боеприпасов до обеспечения. Это касается и военно-воздушных сил, чья численность была сокращена более чем вдвое за последние 25 лет. Хотя именно эти силы вовлечены в «практически ежедневную» борьбу с террористами в Сирии и Ираке.

При этом в 2017 году 21 из 67 бомбардировщиков Tornado и 43 из 135 истребителей Eurofighter Typhoon находились в ужасном состоянии, в то время как они должны быть способны встать на защиту страны 24 часа семь дней в неделю.

Авторы статьи отмечают, что несколько самолётов, базирующихся на двух авиабазах страны, всегда готовы к срочному вылету. Примерно раз в шесть недель они поднимаются в воздух для перехвата российских самолётов, что каждый раз обходится британским налогоплательщикам в ₤50 тыс.

При этом судьба Украины, на территории которой «Путин создал несколько анклавов, не имея на то никаких законных оснований», ждёт любую страну, которую президент России сочтёт слабой, пишет Daily Mail. В «новую эпоху» угрозу представляют не террористы из стран Азии, Ближнего Востока и Африки, а враждебные государства с профессиональными армиями и современным вооружением.

Тем не менее, отмечается, что Великобритания совершенно не готова к вооружённому противостоянию России, так как годами сражалась с «крестьянами в отдалённых сёлах и горах». Это наглядно продемонстрировали учения, прошедшие в апреле прошлого года в гарнизоне США Форт-Брэгг, в которых приняли участия 160 британских солдат. Всё оружие, которое было у них в распоряжении, оказалось просто не пригодно для прямого столкновения.

При этом эксперты утверждают, что Путин хочет вернуть законное, в его понимании, положение России в мире и убедиться, что страна не оказалась зажата в окружении государств-членов НАТО. Что это значит на практике показывают события в Грузии, в Крыму и на Украине, и нет никаких оснований полагать, что российский лидер готов на этом остановиться.

Путин стремится воспользоваться существующей, по его мнению, слабостью западных политиков: отсутствием политической воли, внутренними проблемами и разобщённостью НАТО, которые он видит.

При миролюбивом Бараке Обаме он пытался добиться большей изоляции США. Но предположение о том, что Кремль стремится изменить мировой порядок, по словам авторов, могло бы показаться преувеличением, если бы не стремительное перевооружение России.

При этом беспокойство в Великобритании вызывает не только Россия, но и активно вооружающийся Китай, старающийся стремительно продвигать свой суверенитет на спорных территориях в Южно-Китайском море и разрушить систему глобальной свободной торговли.

«Конечно, возможно, что угрозы со стороны России и Китая преувеличены или пойдут на спад, — оговариваются журналисты. — Даже в таком случае эксперты в области обороны полагают, что сейсмические глобальные изменения свидетельствуют о необходимости вооружённых сил быть готовыми к скорому крупному конфликту».

Однако пока эксперты спорят, представляет ли собой угрозу Россия, перед Великобританией встаёт важный вопрос, какое место страна хочет занимать в мире. В случае если страна не захочет ограничивать свои амбиции, что привело бы к определённым политическим, экономическим и дипломатическим последствиям, необходимо увеличивать военные расходы, полагают авторы.

Потеря военной мощи неминуемо повлечёт за собой потерю мирового влияния, хотя Великобритания «обладает репутацией страны, которая идёт вперёд, когда другие страны сомневаются».



Тем не менее, находят авторы статьи в Daily Mail и повод для оптимизма — по расходам на оборону Великобритания уступает лишь пяти странам и всё ещё считается одним из пяти сильнейших государств наряду с США, Россией, Китаем и Германией.