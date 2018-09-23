Independent: британцев обучат основам первой помощи — на случай новых терактов

В рамках национальной программы, курируемой полицией, британцы пройдут подготовку по оказанию первой помощи жертвам терактов, пишет The Independent. Как отмечает издание, хотя британские ведомства по-прежнему настаивают на том, что граждане в первую очередь должны найти укрытие, а уже потом оказывать помощь пострадавшим, подобные умения могут спасти немало жизней.

Рядовые британцы пройдут подготовку по оказанию первой помощи жертвам терактов в рамках национальной программы, организованной полицией, пишет The Independent.

На фоне предупреждений британских органов безопасности о беспрецедентной угрозе, благодаря курсам первой помощи британцы узнают, что делать с ранениями, нанесёнными взрывами, а также холодным и огнестрельным оружием. Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Элвуд, который пытался спасти жизнь полицейскому, убитому в результате прошлогоднего теракта в Вестминстере, призвал граждан «оказывать помощь» в случае подобных инцидентов.

Тем не менее полиция по-прежнему настаивает на том, чтобы люди, оказавшиеся неподалёку от места происшествия, в первую очередь искали укрытие, напомнив, что от них не требуется подвергать свои жизни опасности, и они могут помогать жертвам только когда им самим ничего не будет угрожать.

По словам высокопоставленного сотрудника Национального департамента по обеспечению контртеррористической безопасности, подобная программа не призвана дать ответ на какую-то конкретную угрозу, однако она может снабдить «граждан всех слоёв общества соответствующими рекомендациями».

На вопрос о причинах запуска курсов первой помощи, заместитель координатора проекта суперинтендант Адам Томпсон заявил следующее: «Главная причина нашего существования — это обеспечение безопасности общества путём либо превентивных мер, либо шагов, предпринимаемых после атак и направленных на спасение жизней. Программа «Беги, прячься, сообщай» призвана дать ответ на те атаки, которые наша разведка считает наиболее вероятными, а также на инциденты, подобные тем, с которыми мы столкнулись в последние полтора года».

Согласно существующим протоколам безопасности, на месте совершения теракта в случае сохранения угрозы могут находиться только вооружённые полицейские в защитном обмундировании. В этом контексте умение граждан оказывать первую помощь становится невероятно важным. В частности, сразу же после теракта в Манчестере ошибочные сообщения о неком стрелке на месте взрыва привели к тому, что медики не имели права оказать помощь раненым. Тем не менее один полицейский принял решение обойти эту должностную инструкцию.

В рамках программы по оказанию первой помощи британцы научится правильно переносить пострадавших, останавливать кровотечение, а также узнают, как оценить состояние жертвы теракта. Кроме того, в рамках курса им расскажут о том, кому следует оказывать помощь в первую очередь и в каком положении должны находится люди без сознания до прибытия специалистов.