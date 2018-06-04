CNN: чёрный список подозреваемых в терроризме не помог Франции предотвратить теракты

Из более чем 30 террористов, совершивших за последние шесть лет атаки во Франции, 20 фигурировали в специальном списке Fiche S — реестре подозреваемых в терроризме людей, перемещения которых должны отслеживать правоохранительные органы, сообщает CNN. Как отмечается в материале, список в целом почти не поспособствовал предупреждению терактов. По мнению экспертов, причина в том, что у Франции просто не хватает ресурсов, чтобы следить за всеми потенциальными террористами.

У многих из террористов, которые давали волю своей варварской натуре во Франции за последние шесть лет, было кое-что общее — но не только гнусное неуважение к человеческим жизням или извращённое восприятие религии, политики или социальных проблем: они также фигурировали в специальном французском разыскном списке террористов. Но почему же их тогда не смогли остановить? С репортажем из Парижа — наш корреспондент Мелисса Белл.

Последний теракт во Франции совершил вооружённый ножом гражданин страны чеченского происхождения в центре Парижа. А до него четырёх человек застрелил на юге страны франко-марокканец. Этот список можно продолжить.

С 2012 года во Франции нападения совершил 31 террорист. 20 из них были внесены в так называемый разыскной список Fiche S. Об этом поведал французский сенатор, который вёл парламентское расследование, посвящённое терроризму во Франции. Но что же всё-таки представляет собой разыскной список Fiche S?

ЖАН-ШАРЛЬ БРИЗАР, президент Центра анализа терроризма: В сущности это способ отслеживать перемещения людей, однако для того, чтобы за ними полноценно следить, данный список не предназначен. Спецслужбы смогли установить личности этих людей — и нельзя забывать, что многие готовящиеся акции предотвращаются.

…но, конечно, не все. Всего в списке Fiche S 26 тыс. человек, и внесли их туда потому, что они попали в поле зрения спецслужб как люди, представляющие угрозу. По данным Министерства внутренних дел Франции, 10 500 из них считаются попавшими под влияние радикальных идей.

ЖАН-ШАРЛЬ БРИЗАР: Принимать ещё какие-то меры на общенациональном уровне мы не можем — мы исчерпали свои ресурсы и не можем установить наблюдение за всеми. Поэтому следить за ними невозможно.

Некоторые политики предлагают отправить всех людей, попавших в список, за решётку. Министр внутренних дел Франции отвечает на подобные предложения вот так: «Лишить свободы всех 26 000 лиц, попавших в список Fiche S? Притом что попадание в список не является доказательством вины?»

Французские власти говорят, что предназначение списка в том, чтобы отслеживать перемещения за рубежом и аресты людей, которые пока не предпринимали активных действий. Министерство внутренних дел страны на своём сайте поясняет, что человека, попавшего в список, нельзя арестовать только за то, что он туда попал, и что, хотя за их передвижением можно следить, наблюдать за ними постоянно невозможно. Но важнейший момент здесь в том, что эту информацию не могут передавать друг другу различные ведомства — и именно поэтому французское правительство хочет изменить список.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Эта система работает неудовлетворительно, и поэтому необходимо, чтобы мы рассмотрели конкретные способы её изменить.

Многие убеждены: какие-то перемены необходимы как можно скорее.

ЖАН-ШАРЛЬ БРИЗАР: Угроза, которая перед нами стоит, огромна. И это нечто действительно новое: если в прошлом, в 80-е и 90-е годы, террористы рассматривали только самые главные символы Франции, теперь они бьют почти везде и при этом внезапно. Никакой логики в их действиях нет.

Вот такие кадры, на которых страна оплакивает погибших, стали слишком привычными. А вместе с ними слишком часто стал звучать вопрос о том, какие ещё можно было принять меры, чтобы не допустить последнее зверство.

Мелисса Белл, CNN, Париж.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 июня 2018 года.