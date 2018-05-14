Le Temps: победы над террором французам предстоит ждать ещё долго

Франция продолжит оставаться «мишенью №1» для «Исламского государства» ещё долгое время, утверждает Le Temps. Учитывая огромное количество радикальных исламистов в стране, роль, сыгранную Францией в сирийском и ливийском конфликте, а также проблемы внутренней политики, борьба с терроризмом обещает быть длительной и тяжёлой, полагает издание.

Место, где произошёл последний парижский теракт, не могло быть более показательным, отмечает Le Temps. Туристический район неподалёку от Парижской оперы — именно здесь в субботу вечером произошла 79-ая по счёту террористическая атака во Франции с 2012 года, когда был совершён первый из терактов подобного рода в Тулузе. Согласно ставшей уже — к сожалению — «ритуальной» схеме, нападавший, уроженец Чечни, убивший одного прохожего и ранивший ещё четверых, действовал в одиночку.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. По словам источников информационного агентства AFP, преступник, убитый на месте спустя несколько минут после нападения на прохожих, уже находился под наблюдением спецслужб из-за своих связей с радикальными исламистами. Как напоминает газета, в течение последних лет ИГ — как до него «Аль-Каида в странах исламского Магриба»** —последовательно называла Францию «мишенью №1» .

Откуда взялась эта волна насилия, унёсшая жизни в общей сложности 246 французов ? Le Temps предлагает своё объяснение.

Дело в том, что Франция — основное пристанище симпатизантов исламистских идей в Европе, утверждает издание. Из шести или семи миллионов проживающих на территории Франции мусульман 18 тыс. граждан или резидентов Франции находятся под наблюдением властей как представляющие угрозу для государственной безопасности из-за своих радикальных исламистских убеждений. За четырьмя тыс. из них должна быть организована прямая слежка, однако, как отмечает газета, возможности правоохранительных органов в отношении такого числа подозреваемых остаются ограниченными. Для ежедневной слежки за одним потенциальным террористом и прослушивания его телефонных разговоров требуется в среднем четыре агента. Нехватка ресурсов создаёт впечатление полицейской невнимательности. Так, исполнитель недавнего теракта с захватом заложников в коммуне Треб, тоже находившийся под наблюдением, накануне нападения получил предписание явиться в полицейский участок.

Прошлый теракт стал причиной яростных политических дебатов по поводу судьбы радикальных исламистов, которым спецслужбы присвоили категорию «S» — именно они были исполнителями большого количества одиночных терактов. Представители «правых» требуют заключения их под стражу, а бывший президент Николя Саркози предложил поместить их под домашний арест, оснастив электронными браслетами. Однако, как замечает Le Temps, помешать ИГ вербовать новых исполнителей из 18 тыс. радикалов затруднительно, поскольку для своих целей организация чаще всего выбирает молодых людей, уже вовлечённых в незаконную деятельность, а значит, умеющих скрываться от полиции.

При этом, как напоминает издание, «эпидемия» распространения волонтёров-джихадистов на Французской земле началась задолго до конфликтов в Сирии и Ираке. Ещё в 90-х годах XX века Франция пережила всплеск террористической активности, связанный с гражданской войной в Алжире, в которой военные власти страны столкнулись с террористами-исламистами. Эта война повлекла за собой волну терактов в 1995 году (в числе которых был взрыв в парижском метро). Многие из террористов того времени, осуждённые и до сих пор находящиеся в заключении, позже выступили вдохновителями других террористических атак. Так, алжирец Джамель Бегхал, лишённый французского гражданства и до сих пор находящийся в тюрьме, считается идейным вдохновителем братьев Куаши, расстрелявших редакцию еженедельника Charlie Hebdo в январе 2015 года и Амеди Кулибали, захватившего заложников в гипермаркете Hypercacher двумя днями позднее.

Множество исследований уже обращали внимание на тот факт, что французская пенитенциарная система является «кузницей» джихада. «Молодые заключённые, осуждённые за уголовные преступления, оказываются в тюрьме в окружении гуру», — поясняет автор статьи.

Ещё более «взрывоопасной» обстановка в стране стала вследствие конфликтов в Ираке и Сирии. Около двух тыс. французов, как мужчин, так и женщин, отправились воевать на территории, подконтрольные «Исламскому государству», из которых 650 до сих пор находятся в местах боевых действий, около 300 были убиты, и 244 — арестованы после возвращения во Францию. Однако, как видно из этих цифр, несколько сотен боевиков попросту «испарились».

Война, которую ведёт сегодня Франция с терроризмом, парадоксальным образом, обещает быть более длительной, чем войны, которые страна ведёт в Сирии и Ираке, отмечает издание. Трудность для Франции заключается в том, что она стала «врагом обоих лагерей». С одной стороны французские ВВС принимают участие в военных операциях международной коалиции против «Исламского государства». Однако в то же время не так давно Париж нанёс удар и по объектам, принадлежащим сирийскому правительству. Военные действия в Сирии (как и в Ливии в 2011 году) стали причиной хлынувшего в Европу потока беженцев, в число которых ИГ успешно внедряет своих боевиков.

Ко всему вышеперечисленному можно прибавить и процессы против террористических сетей во Франции, многие члены которых уже осуждены. Каждый раз арест члена преступной сети сопровождается мобилизацией друзей и близких осуждённого, который тут же становится «героем» своего квартала. Кроме того, широко освещаемые в прессе процессы порождают всевозможные теории заговоров.

«Становится очевидным, что рана джихадизма продолжит приносить боль стране и зарубцуется нескоро», — заключает газета.