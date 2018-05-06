Le Monde: слова Трампа о парижских терактах возмутили французов

Франция возмущена высказыванием Дональда Трампа о том, что свободное ношение оружия могло бы сократить число жертв парижского теракта 2015 года, передаёт Le Monde. Как сообщает издание, МИД Франции выразил официальный протест против речей Трампа, а французские политики назвали их «позорными» и «недостойными».

Франция осудила слова Дональда Трампа, сославшегося на теракт 2015 года в Париже в качестве аргумента в защиту свободного ношения оружия, передаёт Le Monde.

«Франция выражает твёрдое несогласие с высказыванием президента Трампа о терактах 13 ноября 2015 года в Париже и призывает к уважению памяти жертв», — сказано в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции Агнес фон дер Мюль.

Как напоминает издание, в пятницу 4 мая в ходе выступления на конференции Национальной стрелковой ассоциации США — влиятельной американской лоббистской организации — в Далласе, Дональд Трамп «вернулся к своей теории» о том, что количество жертв в парижском теракте было бы меньшим, если бы кто-то из них был вооружён.

«Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, которые имели оружие. Они, не спеша, убивали их одного за одним, — эмоционально рассказывал Дональд Трамп, при этом изображая как именно террористы это делали. — Бум! Первый пошёл. Бум! Второй пошёл», и так далее.

«Но если бы у кого-то из сотрудников или посетителей было оружие,… террористы убежали бы или их бы подстрелили, и это была бы тогда совсем другая история», — заявил глава Белого дома.

«Франция горда тем, что является страной, в которой приобретение и хранение оружия строго ограничено», — отмечается в заявлении французского внешнеполитического ведомства. Как заметили французские власти, статистика жертв огнестрельного оружия «не приводит к выводу о необходимости изменения позиции Франции по этому вопросу». К тому же, по их мнению, свободная продажа оружия внутри общества не защитит его от терактов, а напротив облегчит их подготовку.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, находившийся в должности на момент терактов, резко осудил «позорные» высказывания и «непристойное кривляние» Трампа. А бывший премьер-министр Мануэль Вальс в своём сообщении в Twitter назвал поведение американского президента «недостойным и некомпетентным». «Возмущение и отвращение» вызвала речь главы Белого дома и у министра внутренних дел тех лет Бернара Казнёва, отметившего, что подобный переход границ попросту неуважителен.

Национальная федерация жертв терактов и несчастных случаев в свою очередь обвинила Дональда Трампа в «неслыханной агрессии» по отношению к жертвам трагедии и потребовала от французских дипломатов «отреагировать» должным образом, сообщает газета.