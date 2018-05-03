Washington Post посчитал, сколько раз Трамп врал на публику

Дональд Трамп находится на посту президента год с небольшим, и за это время он успел сделать более трёх тысяч ложных заявлений, подсчитали в The Washington Post. Причём если в начале правления он говорил неправду в среднем пять раз в день, то теперь это усреднённое число дошло до девяти. А в дни публичных выступлений американский президент может соврать с полсотни раз, установили журналисты.
Как следует из базы данных специального раздела The Washington Post, который занимается проверкой правдивости заявлений высокопоставленных чиновников США, за 466 дней у власти президент Трамп сделал 3001 ложное или некорректное заявление. В среднем выходит около шести с половиной в день.
Более того, как отмечают авторы раздела, в начале своего пребывания на посту президента Трамп в день делал меньше ложных заявлений — 4,9 в день, но позже это число стало увеличиваться и дошло до 9 в день. Помимо неправды из уст главы государства журналисты издания также фиксировали случаи, когда он резко менял свою точку зрения, не признаваясь в этом.
Как отмечают авторы статьи, у Трампа есть склонность снова и снова повторять свои ложные заявления. Так, они насчитали 133 идеи, которые американский президент повторил минимум три раза. К примеру, Трамп 72 раза сказал, что провёл самое большое сокращение налогов за всю историю США, тогда как в этом вопросе он стоит лишь на восьмом месте. 53 раза он заявил, что дело о его связях с Россией сфабриковано — что журналисты The Washington Post также причисляют ко лжи. За последние пять недель Трамп 13 раз сказал, что стена на границе между США и Мексикой уже строится, однако конгресс не давал ему на это денег.
Конечно, не каждый день президент США делает ложные заявления, но в дни, когда он произносит речи или даёт интервью, количество лукавых фраз может достигать 50 штук, отмечают журналисты The Washington Post.
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