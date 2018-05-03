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Washington Post посчитал, сколько раз Трамп врал на публику

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Дональд Трамп находится на посту президента год с небольшим, и за это время он успел сделать более трёх тысяч ложных заявлений, подсчитали в The Washington Post. Причём если в начале правления он говорил неправду в среднем пять раз в день, то теперь это усреднённое число дошло до девяти. А в дни публичных выступлений американский президент может соврать с полсотни раз, установили журналисты.
Washington Post посчитал, сколько раз Трамп врал на публику
Reuters

Как следует из базы данных специального раздела The Washington Post, который занимается проверкой правдивости заявлений высокопоставленных чиновников США, за 466 дней у власти президент Трамп сделал 3001 ложное или некорректное заявление. В среднем выходит около шести с половиной в день.

Более того, как отмечают авторы раздела, в начале своего пребывания на посту президента Трамп в день делал меньше ложных заявлений — 4,9 в день, но позже это число стало увеличиваться и дошло до 9 в день. Помимо неправды из уст главы государства журналисты издания также фиксировали случаи, когда он резко менял свою точку зрения, не признаваясь в этом.
 
Как отмечают авторы статьи, у Трампа есть склонность снова и снова повторять свои ложные заявления. Так, они насчитали 133 идеи, которые американский президент повторил минимум три раза. К примеру, Трамп 72 раза сказал, что провёл самое большое сокращение налогов за всю историю США, тогда как в этом вопросе он стоит лишь на восьмом месте. 53 раза он заявил, что дело о его связях с Россией сфабриковано — что журналисты The Washington Post также причисляют ко лжи. За последние пять недель Трамп 13 раз сказал, что стена на границе между США и Мексикой уже строится, однако конгресс не давал ему на это денег.
 
Конечно, не каждый день президент США делает ложные заявления, но в дни, когда он произносит речи или даёт интервью, количество лукавых фраз может достигать 50 штук, отмечают журналисты The Washington Post.
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Washington Post США Северная Америка
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