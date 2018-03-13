NBC: NRA будет судиться с Флоридой из-за запрета на продажу оружия 18-летним

Решение губернатора Флориды поднять минимальный возраст покупки огнестрельного оружия с 18 до 21 года не всем пришлось по душе. Как отмечает телеканал NBC, Национальная стрелковая ассоциация подала на штат в суд, посчитав новые ограничения «оскорбительными».

Новый оружейный закон, буквально накануне принятый во Флориде, оказался причиной иска на федеральном уровне. Национальная стрелковая ассоциация (NRA. — ИноТВ) подала на Флориду в суд из-за решения штата законодательно повысить минимальный возраст покупки винтовки с 18 до 21 года.



В заявлении NRA говорится «Введённый во Флориде запрет является оскорблением Второй поправки (к конституции США. — ИноТВ), поскольку полностью лишает законопослушных взрослых людей возрастом от 18 до 21 года права хранить и носить оружие».



Новый оружейный закон был принят почти через месяц после того, как в средней школе Марджори Стоунман Дуглас были застрелены 17 человек. Ученики этой школы возглавили движение за безопасность в учебных заведениях и за новые ограничения для оборота оружия. Испытывая политическое давление, губернатор Рик Скотт подписал законопроект, хотя сам отмечен рейтингом А+ по версии NRA и ранее поддерживал расширение прав на оружие.



РИК СКОТТ, губернатор штата Флорида: В начале этого процесса, менее трёх недель назад, я говорил, что нам нужно быть очень осторожными в поисках баланса между нашими индивидуальными правами и нашей потребностью в общественной безопасности.



Сотни участников сегодняшнего шествия у школы Стоунман Дуглас проявили солидарность с жертвами.



ДЕВУШКА: Я даже понять не могу, как можно подавать в суд на то, что направлено на спасение жизней!



Другие говорят, что новый закон может послужить образцом для подобных мер за пределами штата.



МУЖЧИНА: Надеюсь, что этому примеру последуют многие другие штаты, если не все.



Но из-за иска это может оказаться под вопросом.



Майя Родригес, NBC News.