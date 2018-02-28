Fox News: предложение Трампа вооружать педагогов встретило отпор — ведь «преподаватели должны преподавать»

Президент США Дональд Трамп, предложивший после массового убийства в одной из школ Флориды 14 февраля вооружить педагогический состав средних учебных заведений, попал под огонь критики со стороны американских губернаторов, сообщает Fox News. Как отмечается в сюжете канала, инициатива господина Трампа не понравилась не только демократам, но и республиканцам — к примеру, губернатору Флориды Рику Скотту, который заявил, что «преподаватели должны преподавать», а охранять их - обязанность полиции.

Добрый вечер и добро пожаловать в Вашингтон. В студии Брет Бэйер. Президент Трамп обещает перейти в плане оружия от скорби к делу: он продолжает продвигать идею о том, что учителей, преподавательский состав или часть персонала в школах следует вооружить. Он также заявил, что «скользящие приклады»*, цитирую, «остались в прошлом», что бы ни решил по этому поводу конгресс.

Кроме того, президент намерен дать правоохранительным органам больше полномочий для изъятия оружия у лиц, представляющих серьёзный риск. А сегодня на встрече с губернаторами в Белом доме президент Трамп заявил, что вошёл бы в школу, чтобы обезвредить флоридского стрелка, с оружием или без.

С нами на связи с северной лужайки наш главный корреспондент в Белом доме Джон Робертс. Добрый вечер, Джон.

ДЖОН РОБЕРТС, главный корреспондент Fox News в Белом доме: Брет, добрый вечер! Президент Трамп говорит, что хочет изменить некоторые законы о владении оружием в США. Что же касается защиты американских школ, по убеждению президента, дешевле и эффективнее всего вышибать клин клином.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Большое спасибо!

Сегодня в Белом доме президент Трамп провёл третьи большие слушания — на этот раз с участием большинства губернаторов страны. Во время встречи он настаивал, что лучший способ предотвратить стрельбу в школах — дать понять убийцам, что живыми им не уйти.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Злодей должен понять, что дорого заплатит, если попробует тронуть наших школьников… Пусть они знают: если они войдут, то, вероятнее всего, умрут. Ну а если они будут знать, что умрут, они в школу и не пойдут!

Однако, предложив подготовить и вооружить квалифицированных сотрудников школ, президент Трамп получил отпор от губернатора Вашингтона, демократа Джея Инсли.

ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон: Я выслушал учителей младших классов, и они не хотят таскать с собой пистолеты. Выслушал я и представителей правоохранительных органов, и они сказали, что не хотят обучать учителей, ведь на это требуется около полугода. Я просто предлагаю поменьше писать в Twitter и побольше слушать. Давайте отметём этот вариант и будем двигаться дальше.

Впрочем, против этой идеи выступают не только члены Демократической партии: губернатор штата Флорида, республиканец Рик Скотт, который является убеждённым сторонником президента Трампа, считает, что преподаватели должны преподавать, а задачу по защите школ должны взять на себя правоохранительные органы.

РИК СКОТТ, губернатор штата Флорида: Я дожидаться федерального правительства не собираюсь. Мы выделим пять миллионов долларов, дабы обеспечить серьёзное присутствие правоохранителей в каждой государственной школе нашего штата.

Белый дом сегодня отказался комментировать обращённые к шерифу округа Брауард** Скотту Исраэлу призывы уйти в отставку или пройти служебную проверку. Тем не менее президент Трамп в очередной раз обрушился с обвинениями на помощника шерифа Скотта Питерсона и, по-видимому, на других людей за то, что они не бросились в школу, чтобы попытаться помешать стрелку, подчеркнув, что сам он поступил бы по-другому.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Эти люди, мягко скажем, Медаль Почёта не заслуживают. То, как они себя повели, честно говоря, вызывает отвращение. Я, правда, считаю — конечно, этого никак не узнаешь, пока не проверишь себя в такой ситуации, — но я действительно думаю, что я бы на него бросился, даже если бы не был сам вооружён. И, как мне кажется, большинство из присутствующих поступили бы именно так.

Президент Трамп также пообещал, что если конгресс в ближайшее время не начнёт предпринимать какие-то действия, с тем чтобы запретить так называемые скользящие приклады — а именно такое приспособление использовал стрелок во время массового убийства в Лас-Вегасе, — то он сделает это сам. Кроме того, хотя он уже несколько дней не говорил о повышении возрастного ограничения на приобретение винтовок, президент такую инициативу всё же поддерживает и утверждает, что готов по этому поводу конфликтовать с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA).

ДОНАЛЬД ТРАМП: По поводу NRA не беспокойтесь — они на нашей стороне. Ведь из вас, ребят, половина так боится NRA, а бояться тут нечего. И знаете что, если мы с ними не найдём общий язык, то нам придётся иногда с ними воевать. Но это нормально.

ДЖОН РОБЕРТС: Сегодня президент Трамп также сообщил, что вчера в Белом доме он обедал с представителями руководства NRA: Уэйном Лапьерром и Крисом Коксом. Между тем официальный представитель ассоциации несколько минут назад рассказал Fox News, что её руководство не прекратило и никогда не прекратит выступать против увеличения возрастного ограничения для покупки винтовок. Брет?

А ещё только что подтвердилась какая-то срочная новость о Хоуп Хикс, Джон.

ДЖОН РОБЕРТС: Да, Брет, нам совсем недавно стало известно, что ещё один человек из ближайшего круга президента, Хоуп Хикс, даст показания комитету палаты представителей по делам разведки. Она работает в Белом доме директором по связям с общественностью и занимала ту же должность на протяжении всей предвыборной кампании. Она посетит заседание постоянного комитета палаты представителей по делам разведки завтра утром.

Ясно, Джон, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2018 года.

* «Скользящие приклады» — специально модифицированные приклады, позволяющие вести скоростную стрельбу из полуавтоматического оружия, сравнимую по интенсивности со стрельбой очередями (прим. ИноТВ).

** Округ Брауард — округ штата Флорида, где расположен город Парклэнд, в котором 14 февраля произошло массовое убийство школьников (прим. ИноТВ).