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Independent: кувалдой по ограничениям — лоббисты оружия опубликовали «пугающее» видео

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Национальная стрелковая ассоциация США опубликовала «пугающее» видео, адресованное ведущим СМИ, на котором мужчина кувалдой разбивает телевизор, протестуя против фейковых новостей, сообщает The Independent. Видео, которое носит название «На NRATV правда — наше самое мощное оружие против лживых фейковых новостей ведущих СМИ», было опубликовано за два дня до стрельбы в школе во Флориде и набрало уже около 200 тыс. просмотров.
Independent: кувалдой по ограничениям — лоббисты оружия опубликовали «пугающее» видео
NRATV
Национальная стрелковая ассоциация США опубликовала «пугающее» видео, адресованное ведущим СМИ, на котором мужчина разбивает телевизор при помощи кувалды в знак протеста против фейковых новостей, сообщает The Independent.
 
На видео телеведущий телеканала Национальной стрелковой ассоциации США Грант Стинчфилд в футболке со словами «Слёзы социалистов» угрожающе смотрит в камеру, в то время как позади него телевизор показывает выпуски новостей.
 
Затем, как пишет издание, Стинчфилд надевает защитные очки, поворачивается к телевизору и разбивает его кувалдой.
 
 
Видео, которое носит название «На NRATV правда — наше самое мощное оружие против лживых фейковых новостей ведущих СМИ», было опубликовано за два дня до стрельбы в школе во Флориде и набрало уже около 200 тыс. просмотров.
 
С тех пор учащиеся средней школы «Марджори» Стоунман Дуглас и семьи потерпевших ведут общенациональную кампанию по борьбе с продажей боевого оружия. Они высказали своё недовольство пресс-секретарю организации Дане Лёш и призвали её усложнить процесс покупки автоматов и их модификаций, сообщает The Independent.
 
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