Independent: кувалдой по ограничениям — лоббисты оружия опубликовали «пугающее» видео

Национальная стрелковая ассоциация США опубликовала «пугающее» видео, адресованное ведущим СМИ, на котором мужчина кувалдой разбивает телевизор, протестуя против фейковых новостей, сообщает The Independent. Видео, которое носит название «На NRATV правда — наше самое мощное оружие против лживых фейковых новостей ведущих СМИ», было опубликовано за два дня до стрельбы в школе во Флориде и набрало уже около 200 тыс. просмотров.

Национальная стрелковая ассоциация США опубликовала «пугающее» видео, адресованное ведущим СМИ, на котором мужчина разбивает телевизор при помощи кувалды в знак протеста против фейковых новостей, сообщает The Independent.

На видео телеведущий телеканала Национальной стрелковой ассоциации США Грант Стинчфилд в футболке со словами «Слёзы социалистов» угрожающе смотрит в камеру, в то время как позади него телевизор показывает выпуски новостей.

Затем, как пишет издание, Стинчфилд надевает защитные очки, поворачивается к телевизору и разбивает его кувалдой.

Видео, которое носит название «На NRATV правда — наше самое мощное оружие против лживых фейковых новостей ведущих СМИ», было опубликовано за два дня до стрельбы в школе во Флориде и набрало уже около 200 тыс. просмотров.

С тех пор учащиеся средней школы «Марджори» Стоунман Дуглас и семьи потерпевших ведут общенациональную кампанию по борьбе с продажей боевого оружия. Они высказали своё недовольство пресс-секретарю организации Дане Лёш и призвали её усложнить процесс покупки автоматов и их модификаций, сообщает The Independent.