CNN: Трамп предложил вооружить учителей, чтобы защитить школы от «маньяков»

Президент США выступил в поддержку идеи вооружить преподавателей, чтобы повысить безопасность американских учебных заведений. Его слова прозвучали после нападения на школу во Флориде, в результате которого погибли 17 человек, передаёт CNN.

Дональд Трамп предложил вооружить преподавательский состав, чтобы укрепить безопасность в американских школах. Он также подверг критике существующие правила, которые запрещают носить оружие на территории учебных заведений, передаёт CNN.

«Если бы у вас был учитель, который имел бы опыт обращения с огнестрельным оружием, он смог бы покончить с атакой очень быстро», — заявил американский президент. По его словам, школы могут вооружить до 20% педагогов, чтобы остановить «маньяков», которые уверены, что в них не будут стрелять в ответ.

Президент США пообещал ужесточить проверки для выдачи разрешения на покупку оружия. Кроме того, он высказал мнение, что стране необходимо больше психиатрических лечебниц и клиник, отмечает CNN.

Со своими идеями глава Белого дома выступил на встрече с учениками и родственниками тех, кто погиб в результате различных нападений на американские школы. Многие присутствовавшие поддержали предложение президента.

Но нашлись и те, кто не согласился с подходом Трампа. Николь Хокли, шестилетний сын которой погиб во время массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» в 2012 году, заявила, что учителя должны заранее предотвращать атаки с помощью убеждения, а не оружия.

После недавней трагедии в школе города Паркленд во Флориде, унёсшей жизни 17 человек, в адрес Трампа стали раздаваться настойчивые призывы изменить ситуацию. Школьники провели несколько демонстраций рядом с Белым домом, требуя запретить продажу оружия, напоминает CNN.