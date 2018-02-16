Mashable: «русские тролли» не смогли пройти мимо трагедии во Флориде

После стрельбы в школе во Флориде организации «Альянс по защите демократии» удалось обнаружить активность 600 «российских» аккаунтов в Twitter, пишет Mashable. По словам издания, эти «тролли и боты» пытались сформировать отношение к инциденту и, возможно, с его помощью вызвать раскол в американском обществе.

«На город Паркленд в штате Флорида обрушилась трагедия, и российские боты оказались тут как тут», — пишет Mashable.

По словам издания, когда люди вошли в Twitter, чтобы узнать хоть малейшую информацию о стрельбе в американской школе, жертвами которой стали 17 человек, они, весьма вероятно, столкнулись с тем, что стало «тревожной онлайн-реальностью». Тролли и боты «по непонятной причине облепили» эту тему.

Организация «Альянс по защите демократии» утверждает, что ей удалось отследить «связанную с Россией активность» в Twitter. Большая часть этих пользователей пытались сформировать общую картину вокруг атаки.

Накануне на сайте организацией появился график. На нём видно, что после инцидента «российские тролли» начали активно публиковать твиты, используя теги #parklandshooting, #guncontrol, #floridaschoolshooting.

Зачем «связанные с Россией» аккаунты, «которые убедительно обвиняли в подогревании розни на расовой почве в США», писали о контроле над оборотом оружия и предполагаемом стрелке, не совсем понятно. Но существует мнение, что они использовали старую тактику и пытались «дестабилизировать обстановку с помощью надуманного конфликта», подчёркивает издание.

Примечательно, что «Альянс по защите демократии» не называет имена 600 учётных записей, активность которых он якобы смог обнаружить. Очевидно, что в результате подтвердить эту находку группы практически невозможно.

Однако в самой организации отказ от публикации имён объясняют нежеланием «впутываться в сотни индивидуальных споров». «Мы предпочитаем сосредотачиваться на поведении сети в целом», — говорится на её сайте.

Нельзя сказать наверняка, стремятся «российские тролли и боты» втянуть кого-то в сотни споров или нет. «Как бы то ни было, очевидно, что они пытаются прицепиться к нашей национальной трагедии ради неясных целей и, весьма вероятно, сделают это вновь, когда в следующий раз погибнут невинные люди. И, учитывая скорость, с какой в нашей стране развиваются события, это может произойти очень скоро», — рассуждает издание.

«Поэтому в следующий раз, когда вы читаете Twitter сразу после бессмысленной гибели американских школьников, смотрите в оба за российскими троллями. Уж они за вами смотреть будут точно», — заключает Mashable.