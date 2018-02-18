Mashable: олимпийские атлеты из России вернули славу американской рок-группе Из-за допингового скандала и отстранения России от Олимпиады российские спортсмены выступают в качестве олимпийских атлетов из России. В виде аббревиатуры это название звучит как OAR и совпадает с названием американской рок-группы, отмечает Mashable. 18 февраля 2018 Mashable

Mashable: «русские тролли» не смогли пройти мимо трагедии во Флориде После стрельбы в школе во Флориде организации «Альянс по защите демократии» удалось обнаружить активность 600 «российских» аккаунтов в Twitter, пишет Mashable. По словам издания, эти «тролли и боты» пытались сформировать отношение к инциденту и, возможно, с его помощью вызвать раскол в американском обществе. 16 февраля 2018 Mashable

Mashable: российские космонавты впервые сняли выход в космос в формате 360° Мы все видели, как выходят в космос космонавты, экипированные камерами GoPro. Но космические прогулки, снятые в формате 360°, — такого никогда не было. По крайней мере, до 3 октября 2017 года, сообщает сайт совместного проекта изданий Mashable и France 24. 9 октября 2017 Mashable

Mashable: российский телеканал троллит США рекламой Телеканал RT развернул в московском аэропорту рекламную кампанию, которая наносит США ответный удар за обвинения в адрес России. Как пишет Mashable, рекламные щиты, расположенные в аэропортах Москвы, Сочи и Петербурга, поднимают троллинг до совершенно нового уровня. 20 июля 2017 Mashable

Mashable: в Москве установили автомат по накрутке лайков в Instagram В Москве в торговом центре неподалёку от Красной площади установили автомат по продаже лайков в социальной сети Instagram, пишет Mashable. Как с иронией отмечает интернет-портал, таким образом все желающие могут повысить свою самооценку. Цена такой услуги — всего 50 рублей за 100 лайков. 9 июня 2017 Mashable

Mashable пришёл в ужас от сибирского парикмахера с топором Российский парикмахер из Новосибирска прославился тем, что вместо ножниц использует в своей работе топор. Журналисты Mashable пришли от этого в ужас и призывают своих читателей не рисковать остаться без уха или с пробитой головой. 28 апреля 2017 Mashable

Mashable: Как выглядит Земля с МКС – 360-градусное видео RT Телеканал RT опубликовал первое панорамное видео с Международной космической станции, сообщает Mashable. Как отмечает журналист издания, ролик позволяет максимально приблизиться к тем ощущениям, которые испытывают космонавты на борту МКС. 22 ноября 2016 Mashable

«Агрессия русских» во Франции напомнила Mashable об «аннексии Крыма» Агрессивный национализм, на котором строится внешняя политика Москвы, проник и в спорт, проявившись в виде беспорядков с участием российских фанатов, пишет корреспондент Mashable Сэм Лэрд. По мнению журналиста, то, как они «сеют агрессию за пределами своего государства», «сильно смахивает на то, что произошло два года назад в Крыму». 15 июня 2016 Mashable

Mashable: Российская полиция натравит на преступников вельш-корги Московские кинологи начали готовить к службе в полиции двух щенков породы вельш-корги. Mashable шутливо предостерегает преступников, ведь эти милые создания могут составить конкуренцию немецким овчаркам на службе правосудию. 16 апреля 2016 Mashable

Mashable: «Серьезная» беседа в Кремле помогла Керри «лучше понять» Путина Госсекретарь США Джон Керри подвел итоги прошедших в Кремле переговоров, отметив, что они были «очень серьезными и конструктивными», пишет Mashable. По его словам, США «стали лучше понимать решения, принятые президентом Путиным», а также приобрели более ясное представление о путях достижения мира в Сирии. Впрочем, он так и не раскрыл тайну своего чемодана, а также не рассказал, что ему удалось выторговать за его содержимое, сожалеет издание. 25 марта 2016 Mashable