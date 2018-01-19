Handelsblatt посоветовал учителям в России за детьми следить, а не журналы заполнять

После череды вооружённых нападений в школах российские власти заблокировали в соцсетях ряд сообществ, пропагандирующих насилие, пишет Handelsblatt. Но проблема кроется не в одном интернете, полагает автор статьи Андре Баллин. Во многих учебных заведениях не хватает психологов, а учителя слишком заняты бюрократической работой, вместо того чтобы следить за детьми.

За последнюю неделю в российских школах произошло три случая вооружённого нападения, пишет Handelsblatt. В Улан-Удэ подросток напал на своих одноклассников с топором. Поножовщина произошла в Челябинской области, а также в Перми, где два зачинщика драки изранили не только друг друга, но и ещё 15 человек, среди которых была и учительница, пытавшаяся их разнять, рассказывает автор статьи Андре Баллин.

События в Перми правоохранительные органы связывают с массовым убийством в американской школе «Колумбайн». В 1999 году в результате бойни, организованной местными учащимися, погибло 12 школьников и 24 были ранены. Один из преступников, участвовавших в пермской поножовщине, по-видимому, вдохновился этой историей, отмечает издание. А его пример в свою очередь спровоцировал на насилие подростка из Улан-Удэ, который, по-видимому, тоже захотел прославиться, полагают психологи.

Следствие по этим делам пока что идёт, но московские политики уже отреагировали на произошедшие события. Минкомсвязь России заблокировала в социальных сетях ряд групп, в которых пропагандируется насилие. «Такие группы попадают под три пункта, по которым блокировка может быть произведена без решения суда. Призывы к массовой резне — это признаки терроризма, призывы к деструктивному поведению — это экстремизм, а вовлечение в совершение преступления несовершеннолетних, которые в итоге могут лишиться жизни, — это призыв к суициду», — пояснил министр связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По его словам, блокировка интернет-сайтов не носит массовый характер, а осуществляется только в конкретных случаях. В Госдуме же призывают к гораздо более жёстким мерам. Депутаты требуют ужесточения контроля в интернете и систематической работы в социальных сетях, а также усиления мер безопасности в школах.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что проблему получится решить исключительно за счёт ужесточения контроля. До этого российские власти не раз предпринимали схожие действия, но статистика показывает, что ситуация не улучшилась. За последний год в школах было зарегистрировано 12 вооружённых нападений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, пишет Handelsblatt.

«Без понимания причин резкими действиями можно только создать видимость решения проблемы и упрятать её в дальний информационный чулан», — прокомментировал сиутацию советник президента РФ по интернету Герман Клименко. Причины произошедших событий кроются не только в интернете, поясняет Баллин. Преподаватели в России отмечают, что ученики стали агрессивнее и чаще прибегают к насилию. При этом не в каждом учебном заведении есть психологи. К тому же педагоги слишком заняты бюрократической работой — и у них нет времени заниматься проблемами учащихся, подчёркивает автор.