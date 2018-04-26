Немецкие СМИ о визите Макрона в США: у Трампа появился новый «европейский любимчик»

Немецкие СМИ широко освещали визит французского президента Эммануэля Макрона в США, пишет Focus. Больше всего на этом «празднике любви» и «мужской дружбы» их поразило рекордное количество объятий и поцелуев. Впрочем, многие издания сомневаются, что такие «нетрадиционные» отношения помогут в решении основных проблем.
Во время встречи в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп старательно демонстрировали свои близкие личные отношения. В то же время, выступая в конгрессе США, Макрон обозначил политические границы в отношениях с главой Белого дома. Прошедший визит вызвал в немецких СМИ бурную реакцию, отмечает Focus и представляет подборку выдержек из публикаций в Германии.
Для Трампа Макрон стал новым «европейским любимчиком», пишет Die Welt. Впрочем, издание сомневается, что этот «броманс» продлится долго, ведь американскому президенту свойственны перепады настроения: «Также неизвестно, приведёт ли эта нетрадиционная мужская дружба между двумя антиподами политической культуры Запада к реальному сближению Европы и США в вопросе Сирии, штрафных пошлин и соглашения с Ираном».
После «праздника любви», который Трамп организовал для Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель ожидает скорее холодный приём, считает Mannheimer Morgen. Газета называет это «классическим разделением обязанностей»: «французы подготавливают эмоциональную почву, а немцы вспахивают её настойчивостью». «При этом европейская команда М&М преследует единые цели: речь идёт о спасении ядерной сделки с Ираном и недопущении штрафных пошлин на сталь и алюминий из ЕС».
«Такого количества рукопожатий, похлопываний по плечу и мужских поцелуев мы в Белом доме давно не видели», — комментирует Badische Zeitung. Но, как полагает немецкая газета, Макрон «рискует остаться ни с чем». Французский президент пытается выстроить с Трампом стабильные отношения, но любые такие отношения — это в определённом смысле сделка, условия которой могут в любой момент измениться в зависимости от интересов.
Markische Oderzeitung советует не переоценивать дружбу двух лидеров: «Один тёплый зимний день не свидетельствует о наступлении глобального потепления, как и одна прохладная встреча — о наступлении ледникового периода в отношениях двух государств». Так что если в пятницу во время встречи Трампа и Меркель будет меньше нежности, объятий и ухаживаний, из этого не стоит делать поспешных выводов. «Американцы и немцы очень крепко связаны друг с другом, и Дональд Трамп не сможет этого изменить», — заключает издание.
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