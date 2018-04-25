France Inter: инициатива Трампа и Макрона не нашла поддержки в России, ЕС и Иране

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон заявили о возможности нового соглашения по иранской ядерной программе. Однако Россия, Иран и Евросоюз выступают за сохранение действующего текста, пишет France Inter. По мнению автора статьи, подобные попытки пересмотра существующих договорённостей могут ещё больше пошатнуть доверие иранцев к Западу.

В среду 25 апреля 2018 года лидеры США и Франции упомянули о возможности нового ядерного соглашения с Ираном. Однако, как сообщает France Inter, другие страны, подписавшие действующее соглашение, выступают против его пересмотра.



«Россия, Иран и Евросоюз говорят нет. Пресс-секретарь Кремля объяснил, что соглашению по иранской ядерной программе нет альтернатив», — пишет французское издание.



Ещё пару дней назад президент Франции Эммануэль Макрон сам уверял, что «плана Б» не существует, напоминает автор статьи. Но теперь Макрон говорит о готовности работать над новым соглашением, которое охватывало бы «баллистические ракеты, внешнюю политику Ирана» и не ограничивалось бы 2025 годом.



Другие европейские страны, подписавшие действующий документ, не разделяют энтузиазма Франции. «Действующее соглашение по иранской ядерной программе работает, — поясняет главный дипломат ЕС Федерика Могерини. — Касательно того, что может произойти в будущем, там будет видно. Но есть соглашение, которое уже существует, оно работает, и его нужно сохранить».



Тегеран, в свою очередь, «не имеет ни малейшего желания возвращаться за стол переговоров», пишет France Inter. По словам президента Ирана Хасана Рухани, в 2015 году в Вене Иран проявил добрую волю. Обращаясь к Западу, Рухани заявил: «Вы хотите решать судьбу этого текста, но что вы сделали на данный момент, чтобы его исполнить?»



Как отмечает французское издание, Иран «имеет все основания» напомнить, что МАГАТЭ регулярно удостоверяет надлежащее исполнение соглашения Тегераном. Однако санкции так и не были сняты, и сделка ещё не принесла «экономических плодов». «Учитывая, что в Белом доме Дональд Трамп, сбор урожая будет не завтра», — говорится в статье.



По мнению автора, «умеренным» иранским политикам, таким как Хасан Рухани, «будет всё сложнее убеждать иранцев соглашаться с уступками в рамках ядерного соглашения, когда их уровень жизни находится в свободном падении». При этом большее влияние получат «бескомпромиссные представители режима», ставящие под сомнение ценность подписи западных стран, ведущих, по их словам, «двойную игру».