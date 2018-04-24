CNN: Тегеран негодует, а Россия и партнёры убеждают Трампа не выходить из иранской сделки

Россия считает, что альтернатив ядерной сделке с Ираном быть не может, и поэтому вместе с другими странами — участницами соглашения пытается отговорить Дональда Трампа от отказа от договорённости. Пока Иран возмущённо указывает на непоследовательность Вашингтона, у американского лидера есть время подумать до 12 мая, передаёт CNN.

Россия присоединилась к лидерам Франции, Германии и других стран, которые пытаются убедить Дональда Трампа не выходить из иранской ядерной сделки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сделка «не имеет альтернатив». У Дональда Трампа есть время до 12 мая, чтобы решить, чего он хочет: и дальше отказываться от санкций в отношении Ирана или вывести США из сделки.

По условиям многостороннего международного соглашения от 2015 года, Иран должен урезать свою ядерную программу в обмен на приостановку экономических санкций. Позиция Ирана по этому вопросу — всё или ничего: если США выходят из сделки, то выходят и они. У Белого дома спросили, какие же тогда он видит альтернативы.

ЖУРНАЛИСТ: Мой вам вопрос: действительно ли Белый дом считает, что там может быть какой-то реалистичный «план Б»?



САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Мы действительно уверены, что можно заключить более выгодную сделку, которая будет реально работать.



Как вы можете представить, министр иностранных дел Ирана выражает негодование: «А теперь США утверждают: «Что моё — то моё, а о твоём давай разговаривать. Но что бы я там тебе ни дал, теперь отдавай обратно». Кто в здравом уме впредь будет иметь дело с США?» Интересная мысль.



Материал предоставлен CNN International.



Даты выхода в эфир 24 апреля 2018 года.