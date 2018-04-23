WP: страны «Большой семёрки» вспомнили, как противостоять России и защищать демократию

На встрече министров иностранных дел «Большой семёрки», которая проходит в Торонто, много внимания уделяется действиям России в разных регионах. Как отмечает автор статьи в The Washington Post, после того как Россия была лишена членства в группе из-за присоединения Крыма, оставшиеся страны вернулись к тому, с чего это объединение и начиналось: к защите демократии и свободы.

Дипломаты семи ведущих стран мира встретились в Торонто, чтобы обсудить, как «противостоять России в Сирии и на Украине и Ирану — на Ближнем Востоке», пишет The Washington Post. По словам автора статьи, во главе угла двухдневной встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки» стояла общая обеспокоенность по поводу России. Так, степень ухудшения отношений между США и Россией была заметна на примере того, что американский представитель говорил о поведении Кремля в терминах, которые чаще всего используются по отношению к ключевому противнику Вашингтона — Ирану.



«Среди «Большой семёрки» было единство в том, чтобы противостоять враждебному поведению России», — заявил в разговоре с изданием некий высокопоставленный чиновник Госдепа. По его словам, диалог с Россией по-прежнему будет, но при этом её заставят отвечать за «враждебное поведение и попытки дестабилизировать государства».



При этом ещё несколько лет назад Россия была восьмым членом группы, но потеряла своё членство после присоединения Крыма. По выражению автора статьи, действия России напомнили о том, что есть изначальная цель «Большой семёрки». Она была сформирована в 1975 году, чтобы отстаивать ценности демократии и свободы. И теперь, когда отношения между Западом и Россией вошли в максимальную конфронтацию со времён холодной войны, страны «Большой семёрки» объединились против своего бывшего члена.



Так, они осудили Россию за использование нервно-паралитического газа против бывшего российского агента. Также там опубликовали заявление в поддержку ударов западных стран по Башару Асаду. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западным странам пока нельзя уходить из Сирии, потому что иначе это даст простор для действий Ирана, Башара Асада и так далее.



Впрочем, на саммите тем было так много, что пришлось даже отложить одну из встреч. Она касалась соглашения по ядерной программе Ирана, которое Дональд Трамп грозится отменить. Кроме того, дипломаты обсудили возможную встречу между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.



США на этом саммите представлял первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, потому что Рекс Тиллерсон был уволен со своей должности, а директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря ещё не утвердили. И, по мнению экспертов, отсутствие Помпео стало большим упущением, поскольку он мог бы прокомментировать свою встречу с лидером КНДР. Издание даже приводит слова политолога из Университета Торонто, который советует Трампу найти самолёт и отправить Помпео на встречу, пусть даже в статусе директора ЦРУ.



В свою очередь, лидеры стран «Большой семёрки» встретятся в июне также в Канаде, пишет The Washington Post.