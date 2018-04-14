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Der Spiegel: глава МИД ФРГ исключил возвращение «сложного и всё более враждебного партнёра» в состав G7

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Для западных стран Москва стала «крайне сложным партнёром» и в последнее время «действует всё более враждебно», заявил в интервью Der Spiegel глава МИД Германии Хайко Маас. Немецкий министр также отметил, что считает нереалистичным возвращение России за стол переговоров «Большой семёрки».
Der Spiegel: глава МИД ФРГ исключил возвращение «сложного и всё более враждебного партнёра» в состав G7
Reuters

Россия стала для Запада «крайне сложным партнёром» и в последнее время «действует всё более враждебно», заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

Министр иностранных дел ФРГ также подчеркнул, что считает нереалистичным возвращение Российской Федерации за стол переговоров «Большой семёрки».

«В настоящий момент это не очень реалистично, — констатировал Хайко Маас. — Мы должны потребовать от России, чтобы она вновь начала играть конструктивную роль в международной политике».

В ходе интервью глава немецкой дипломатии внёс ясность и в вопрос санкций западных стран против Москвы.

«Есть чёткие договорённости, которые предусматривают, что штрафные меры будут сняты только тогда, когда Россия выполнит свои обязательства. Pac­ta sunt ser­van­da (с латинского «договоры должны соблюдаться». — ИноТВ) — именно этого принципа мы должны придерживаться», — отметил Маас.

При этом министр иностранных дел Германии обратил внимание на то, что Запад якобы «ни в коем случае не заинтересован в дальнейшем росте напряжённости».

«Санкции — это не самоцель или угроза, а политический инструмент, который Европа задействует и против России, чтобы добиться конкретных целей», — пояснил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

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