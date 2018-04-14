Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: немцы назвали «главного виновника» в разжигании конфликта между Россией и Западом

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Согласно последнему опросу, «главную ответственность» за рост напряжённости в отношениях между Западом и Россией половина немцев возложила на Соединённые Штаты, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, лишь четверть жителей Германии винит в происходящем Российскую Федерацию.
DWN: немцы назвали «главного виновника» в разжигании конфликта между Россией и Западом
Reuters

Антироссийские политические дебаты «не убедили» жителей Германии. Подавляющее большинство немцев по-прежнему не видят в России угрозы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласно опросу исследовательского института Forsa, 83% граждан ФРГ «не боятся» Российскую Федерацию, и лишь у 17% респондентов действия Москвы вызывают опасения, отмечает немецкое издание.

Более того, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, «главную ответственность» за рост напряжённости в отношениях между Западом и Россией большая часть немцев возложила именно на Соединённые Штаты.

Половина жителей Германии винят в происходящем США, четверть — Российскую Федерацию, 7% — страны Европейского союза и 8% — все государства, вовлечённые в конфликт, подчёркивает немецкое издание.

Что же касается штрафных мер Запада против Москвы, то, согласно результатам опроса, 55% немцев высказались за постепенную отмену экономических санкций против России. При этом за их усиление выступили всего 13% жителей Германии, уточняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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