Das Erste: подавляющее большинство немцев «традиционно» не сочли Россию надёжным партнёром

Лишь каждый четвёртый житель ФРГ считает Россию «благонадёжным партнёром» Германии, сообщает Das Erste. Более того, 72 процента немцев убеждены, что глава Кремля Владимир Путин «пойдёт на всё» ради продвижения российских интересов, отмечает немецкий телеканал.
Итак, что мы знаем точно и что — лишь догадки? Обоюдная подозрительность в деле Скрипаля — прекрасное свидетельство тому, как мало Запад и Россия друг другу доверяют.
Эллен Эни готова представить результаты последнего опроса DeutschlandTrend. Эллен, что же думают немцы по этому поводу?
ЭЛЛЕН ЭНИ, ведущая Das Erste:Лишь каждый четвёртый житель ФРГ считает Россию благонадёжным партнёром Германии. Это — традиционно низкий показатель. В этот раз, однако, свою роль сыграл рост напряжённости из-за дела Скрипаля — высылка как западных, так и российских дипломатов. Подобное развитие событий вызывает беспокойство у большинства немцев.
Мы решили узнать, как они оценивают отношения между Россией и Западом в настоящий момент. Очень сильно и сильно обеспокоен этим 61 процент немцев. Мало или совсем не обеспокоены — 38 процентов. Как мы видим, здесь преобладает страх.
В то же время встаёт вопрос, как можно выйти из этой тупиковой ситуации. Подавляющее большинство жителей Германии ответили, что обе стороны должны идти друг другу навстречу. Таким образом, немцы хотят, чтобы не только Россия шла навстречу Западу, но и чтобы западные страны пошли навстречу Москве.
То, что в сложившейся ситуации это далеко не просто, демонстрируют ответы жителей ФРГ на ряд вопросов. «Президент России Путин готов пойти на всё ради продвижения российских интересов» — 72 процента немцев согласились с этим утверждением. При этом 48 процентов жителей Германии утвердительно ответили на вопрос, могут ли они с пониманием отнестись тому, что Россия видит в Западе угрозу.
С одной стороны, немцы выступают за то, чтобы стороны пришли к взаимопониманию. С другой — они крайне критически относятся к тому, как Путин проводит свою политику. В свою очередь, это свидетельствует о том, насколько многогранна и сложна ситуация в настоящий момент.
Давайте посмотрим, как жители Германии оценивают своё новое правительство и в первую очередь старого, но в то же время нового канцлера.
ЭЛЛЕН ЭНИ: Мы спросили, что думают немцы о новых министрах и в первую очередь о новом канцлере. На вопрос, считают ли они назначение Ангелы Меркель правильным решением, 57 процентов ответили «да», 40 процентов — «нет». Таким образом, большинство за неё.
Давайте, однако, для сравнения посмотрим на результаты 2014 года, когда Меркель также утвердили на пост канцлера. Тогда 75 процентов посчитали это верным решением, и только 23 процента с этим не согласились.
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