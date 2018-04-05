Times: британские спецслужбы нашли тайную российскую лабораторию, но это не точно

Службы безопасности Великобритании считают, что они определили местоположение тайной российской лаборатории, в которой изготавливалось нервно-паралитическое вещество военного класса, которое было использовано при нападении в Солсбери, сообщает The Times. И хотя они «не уверены на все 100%», у них есть веские основания считать, что местоположение было определено верно.

Как узнало издание The Times, службы безопасности Великобритании считают, что они определили местоположение тайной российской лаборатории, в которой изготавливалось нервно-паралитическое вещество военного класса, которое было использовано при нападении в Солсбери.

Министры и сотрудники служб безопасности смогли установить источник при помощи научного анализа и разведданных спустя несколько дней после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипаль, сообщают источники из служб безопасности.

Также стало ясно, что Великобритания знала о существовании лаборатории, где изготовлялся «Новичок», ещё до нападения на бывшего российского шпиона и его дочь. «Уже к моменту первого заседания чрезвычайной правительственной комиссии COBRA, которое состоялось на той же неделе, мы знали, что вещество, скорее всего, прибыло из России», — добавил источник из британского правительства.

Представители служб безопасности заявили, что они «не уверены на все 100%», однако отметили, что у них есть веские основания считать, что местоположение было определено верно. Они также полагают, что русские проводили испытания для того, чтобы узнать, может ли «Новичок» быть использован в целях убийства, пишет The Times.