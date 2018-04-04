Sky: выводы ведущей британской лаборатории стали музыкой для ушей Путина

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление британской лаборатории «Портон-Даун» о том, что им не удалось доказать причастность России в деле отравления в Солсбери, сообщает Sky News. Путин потребовал провести полное расследование и заявил, что яд могли изготовить и в других странах. По мнению Sky News, сообщения о том, что «Портон-Даун» не нашёл убедительных доказательств причастности России, стали для Путина «музыкой для ушей».

Владимир Путин уже отреагировал на наше интервью с главой «Портон-Дауна». Президент России требует провести полное расследование и утверждает, что это нервно-паралитическое вещество могли изготовить в нескольких других странах. Лиза Холланд ведёт репортаж из Москвы.

ЛИЗА ХОЛЛАНД, корреспондент Sky News: Для своего первого зарубежного визита после переизбрания на пост президента России Владимир Путин выбрал Турцию — страну, которая, в отличие от большинства стран Европы, отказалась возлагать вину за нападение в Солсбери на Россию. Таким образом, вдобавок к тёплому приёму Турции, сообщения о том, что «Портон-Даун» не нашёл убедительных доказательств причастности России, стали для Путина музыкой для ушей.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Генеральный директор лаборатории в «Портон-Дауне», что в 20* километрах от того места, где произошёл инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества, и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации.

ЛИЗА ХОЛЛАНД: Это, конечно же, не означает, что Россия не стоит за этим нападением. «Портон-Дауну» всего-навсего не удалось установить прямую связь. Путин ухватился за это заявление, чтобы обвинить другие страны, которые могут обладать навыками (изготовления вещества. — ИноТВ).

ВЛАДИМИР ПУТИН: По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества.

ЛИЗА ХОЛЛАНД: Организация по запрещению химического оружия должна провести в среду экстренную встречу по инициативе России, которая требует доступ к британскому расследованию. Без большего участия (в расследовании. — ИноТВ) Россия, вдохновлённая признанием, что даже ведущая британская лаборатория не может доказать возможную причастность Владимира Путина, может и вовсе отмахнуться от выводов этого органа.

Лиза Холланд, Москва, специально для Sky News.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).