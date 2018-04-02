Handelsblatt: у России есть вопросы к ОЗХО по поводу британского следствия

МИД России направил в Организацию по запрещению химического оружия перечень вопросов по поводу расследования нападения на бывшего двойного агента Скрипаля в Великобритании, сообщает Handelsblatt. Москва интересуется, какую конкретно помощь британская сторона запрашивала в организации и каким образом обеспечивалась сохранность места преступления.
Россия обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой предоставить информацию по делу бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
Министерство иностранных дел России в воскресенье направило в ОЗХО перечень вопросов по поводу расследования отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Среди прочего российская сторона интересуется, за какой помощью Великобритания обращалась в данную организацию и каким образом обеспечивалась сохранность места преступления.
Запрос в ОЗХО был направлен российским МИД в тот же день, когда российские дипломаты вместе с семьями на двух самолётах возвратились в Москву. Как напоминает издание, им пришлось покинуть представительства в западных странах вследствие нападения в британском Солсбери на Скрипаля с применением отравляющего вещества.
Как сообщается в статье, четыре недели назад Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили разработанным ещё в Советском Союзе отравляющим газом «Новичок».
ОЗХО попросили оказать поддержку в выяснении обстоятельств этого нападения. «По убеждению Лондона, Россия, вероятно, несёт ответственность за это нападение», — отмечает Handelsblatt. Москва отрицает свою причастность к этому инциденту.
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