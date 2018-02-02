Бывший британский посол: АНБ русским вмешательством не проведёшь, но оно молчит У Агентства национальной безопасности США есть все технические возможности, чтобы отследить потенциальный взлом американских серверов, однако в истории с публикацией переписки демократов ничего подобного сделано не было, отмечает бывший британский дипломат и правозащитник Крейг Мюррей. А значит, делает он вывод в своём интервью Consortiumnews, российские хакеры эти серверы не взламывали, а произошла утечка данных, добытых законных путём. 2 февраля 2018 Consortiumnews.com

Consortiumnews: «израильгейт» куда реальнее «вмешательства России» — но о нём даже говорить опасно В ходе расследования «российского дела» спецпрокурор США Роберт Мюллер обнаружил доказательства сговора членов избирательной кампании Трампа с Израилем, пишет Consortiumnews.com. Тем не менее, как отмечает издание, американские журналисты очень боятся поднимать эту тему из страха перед влиятельным «израильским лобби», способным на «личную вендетту». 24 декабря 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: Трамп — марионетка, но отнюдь не путинская На внешнеполитические решения Дональда Трампа влияет не Москва, а Тель-Авив, считает постоянный автор Consortiumnews Роберт Перри. На его взгляд, если бы глава Белого дома действительно был «марионеткой» Кремля, он бы не допустил обострения северокорейского кризиса, договорился бы с Ираном и покончил с поддержкой сирийских боевиков. 17 октября 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: «пожелтевшая» New York Times готовит американцев к войне с Россией В последнее время The New York Times и многие другие ведущие американские СМИ пишут о событиях в России в «глумливом и паникёрском стиле», считает обозреватель Consortiumnews Роберт Перри. По его словам, подобное скатывание в жёлтую журналистику может привести мир третьей мировой войне. 18 сентября 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: антироссийская истерия толкает США к войне Антироссийская истерия, которая разгорелась в США на почве подозрений о вмешательстве России в выборы, необоснованна, считает Consortiumnews. Убедительных доказательств американская разведка представить так и не смогла. Антироссийские настроения лишь играют на руку поджигателям войны, толкающим США к новому конфликту с Россией, и мешают демократам найти истинные причины своего поражения на выборах 2016-го. 11 июля 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: Путин серьёзно поговорит с Трампом о ПРО — ему надоели «обтекаемые обещания» На встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин обязательно поднимет вопрос о том, почему США окружают Россию системой противоракетной обороны, повышая тем самым вероятность безнаказанного американского ядерного удара по стране, пишет для Consortiumnews бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, учитывая, что Путин считает себя обманутым «обтекаемыми обещаниями» Обамы, Трампу придётся «серьёзно поговорить» с российским президентом, чтобы преодолеть его недоверие. 2 июля 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: признание во лжи о России далось The New York Times с трудом Американский журналист Роберт Пэрри заметил, с какой неохотой ведущие СМИ в США исправляют неверные данные, когда речь идёт о связях главы Белого дома с Россией. Так, газета The New York Times утверждала, что все разведагентства страны согласились, что именно Россия взломала почтовый сервер демократов и помогла Трампу в избрании на пост президента. Спустя четыре дня редакция вынуждена была уточнить, что оценку разведданных провели не 17, а всего четыре ведомства, однако некорректная информация уже была подхвачена журналистами, пишет автор. 30 июня 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: вера в «русское вмешательство» растёт, несмотря на отсутствие фактов Ведущие американские СМИ заявляют о том, что Россия вмешалась в выборы в США, как о чём-то, что уже уставлено, пишет Consortiumnews. Однако они признают, что не знают, было ли это на самом деле. По мнению американского издания, этот феномен столь же опасен, как «любая ложь и фабрикация, которая исходит от правых движений расистского толка». 27 мая 2017 Consortiumnews.com

Consortiumnews: для русских война — трагедия, а для американцев — «абстракция и развлечение» Демонизация России выглядит ещё хуже, если учесть, какие страдания русские перенесли в ходе Великой Отечественной войны, пишет Consortiumnews. Америка же в последний раз воевала на своей территории в 1860-х годах, и большая часть населения сегодня воспринимают войну как «абстракцию и развлечение», добавляет издание. 19 мая 2017 Consortiumnews.com

Горбачёв: США сейчас нужна собственная перестройка Отношения между США и Россией вызывают беспокойство, считает экс-глава Советского Союза Михаил Горбачёв. Он подчеркнул, что напряжение между двумя странами растёт и дальше так продолжаться не может, пишет Consortiumnews. Американскую делегацию в России Горбачёв призвал изменить текущую ситуацию: положить конец взаимным провокациям, отказаться от мысли покорить Россию и сообща позаботиться о мире и решении глобальных проблем. 17 мая 2017 Consortiumnews.com