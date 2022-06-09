Consortiumnews: затягивая украинский конфликт, Запад обрекает на голод миллионы

США и ЕС намеренно не позволяют урегулировать вооружённое противостояние между Москвой и Киевом. Более того, они старательно блокируют экспорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, тем самым усугубляя продовольственный кризис в развивающихся странах, утверждает в статье для Consortiumnews британский правозащитник и бывший дипломат Крэйг Мюррей.

Продолжительный конфликт на Украине во многом отвечает интересам военно-промышленного комплекса США. Этот кризис также позволяет Западу продвигать в качестве стратегической цели нанесение серьёзного ущерба российской экономике, несмотря на то, что тем самым он бьёт по самому себе, пишет в статье для Consortiumnews британский правозащитник и бывший дипломат Крэйг Мюррей.

В то же время Турция преследует более ограниченную цель — обеспечить экспорт зерна из Черного моря через Босфор. Эти поставки необходимы для развивающихся стран и имеют большое значение для мировых запасов продовольствия, которые испытывали давление ещё до украинского кризиса, поясняет публицист.

Анкара предлагает разминировать морские пути и взять под защиту суда, везущие зерно из Одессы. Москва готова пойти на эту сделку. Но Киев возражает против этого плана, поскольку не хочет убирать мины, которыми он блокировал доступ к портовому городу, утверждает Мюррей.

«В этом случае Запад проявляет монументальное лицемерие. Он обвиняет Россию в том, что она препятствует экспорту зерна, хотя в действительности ему препятствует мины самой Украины, которые она не позволяет Турции ликвидировать», — обращает внимание аналитик.

Параллельно с этим Брюссель и Вашингтон сохраняют санкции на экспорт сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. Это решение демонстрирует «невероятную бессердечность по отношению к самому бедному населению планеты, которому не по карману рост цен на продукты питания», полагает Мюррей.

Более того, на его взгляд, США и ЕС намеренно подталкивают Украину к отказу от любой продовольственной сделки. При этом они игнорируют тот факт, что подобный курс грозит голодом миллионам.

Вместе с тем Мюррей отмечает, что высокие мировые цены выгодны определённым кругам на Западе. Поэтому он не исключает, что «могущественные сельскохозяйственные лобби», как в Америке, так и в Европе, имеют заметное влияние на политику.

Всё это выливается в то, что многие западные правительства «страстно желают» продолжения украинского конфликта. Например, британский премьер-министр Борис Джонсон откровенно поддерживает его ради собственного политического выживания. Те же, кто выступают за дипломатическое решение, незамедлительно подвергаются критике «либеральных» СМИ.

«Но чего в итоге хотят достичь либеральные поджигатели войны? Если мы дожили до того, что бывший США госсекретарь Генри Киссинджер стал относительным голосом здравомыслия, то это говорит о том, что текущая политическая ситуация является по-настоящему ужасной», — заключает Мюррей.