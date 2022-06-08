Le Monde: Турция рассчитывает сыграть роль в урегулировании «зернового кризиса»

Турецкие власти заявляют, что смогли совместно с представителями России и Украины составить «дорожную карту» по восстановлению экспорта украинского зерна — и теперь ожидают в Анкаре главу российского МИДа Сергея Лаврова, который прибудет в турецкую столицу уже в среду, дабы обсудить этот и другие вопросы, пишет Le Monde. Между тем, как подчёркивают журналисты издания, несмотря на все заявления турок, добиться ощутимых подвижек будет непросто — в том числе и из-за действий Москвы, которым никак не препятствует турецкая сторона.

Анкара, которая продолжает нарабатывать себе имидж посредника между Москвой и Киевом, теперь надеется поспособствовать заключению договорённостей о восстановлении экспорта украинского зерна: по данным турецких СМИ, Россия, Турция и Украина совместно составили «дорожную карту» по созданию «зернового коридора», который соединит украинские порты и мировые рынки, сообщает Le Monde.

Как уточняется в материале французского издания, в настоящий момент стороны работают над «механизмом наблюдения», который позволит организовать перемещение украинских сухогрузов в сопровождении кораблей турецких ВМС. Согласно заявлениям турецкой стороны, такая гуманитарная операция, уже поддержанная Организацией Объединённых Наций, позволит вывезти до 20 млн тонн зерновых, находящихся в украинских зернохранилищах.

По информации Le Monde, теперь в Анкаре ожидают министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который должен будет в среду обсудить вопрос восстановления зернового экспорта со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как отмечается в материале издания, последний рассчитывает на то, что сторонам удастся договориться о создании «центра наблюдения за коридорами» в Стамбуле, и склонен полагать, что российская сторона ради обеспечения свободной торговли в Чёрном море готова пойти на уступки. Чиновник также подтвердил, что господина Лаврова в ходе его рабочего визита в турецкую столицу будут сопровождать военные, которые обговорят отдельные аспекты создания безопасных морских коридоров с коллегами из Вооружённых сил Турции.

Между тем на повестке предстоящих переговоров — не только транспортировка зерна: как подчёркивают корреспонденты Le Monde, будет также затронута и тема Сирии, где турецкий президент Реджеп Эрдоган планирует начать новое наступление против курдских формирований. «Кремль наверняка даст на это согласие, как он уже делал в прошлом. Но что он попросит взамен?— вопрошают авторы.

Как напоминают французские журналисты, открытие торговых путей в Чёрном море станет возможным только при том условии, если будут достигнуты определённые договорённости между Киевом и Москвой — однако те на данный момент к компромиссам не склонны и шансов на дипломатическое решение мало, что бы ни заявляли турецкие чиновники. Украинское правительство, в частности, обвиняет Москву в «краже» украинского зерна с целью последующей продажи — в том числе в Ливан и Сирию; в Минсельхозе Украины утверждают, что Россия «похитила» уже 500 тыс. тонн пшеницы, которые, по заявлениям украинцев, были вывезены на российскую территорию, а также на Ближний Восток. Москва в апреле устами замминистра иностранных дел Андрея Руденко уже отвергала обвинения Киева — однако в конце мая российские СМИ со ссылкой на зампреда Херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова сообщали, что этот регион, который контролирует Россия, начал экспорт зерновых в Россию, говорится в материале Le Monde.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, Киев сам попросил помощи Анкары для решения проблемы экспорта продовольствия, упоминается в материале Le Monde. Как отмечают журналисты газеты, Турция является «союзником» Украины и поставляет ей беспилотники, однако при этом желает сохранить особые отношения с Россией, от которой зависит в плане поставок энергоресурсов и пшеницы.

По информации Le Monde, Анкара в первые же дни российской спецоперации приняла решение закрыть черноморские проливы — однако в последние месяцы между крымскими портами и базой российских сил в сирийском Тартусе регулярно курсируют «огромные гражданские сухогрузы», которые Турция свободно пропускает. Турецкие дипломаты объясняют, что согласно Конвенции Монтрё 1936 года Анкара просто не имеет права ни задерживать, ни досматривать гражданские суда, проходящие через проливы. Отдельные турецкие исследователи полагают, что Россия пользуется этим для того, чтобы обеспечивать логистическую поддержку своим силам в Сирии и на Украине, несмотря на закрытие проливов, а также вывозить «украинское зерно», значительная часть которого оказывается в конечном счёте в Турции, пишет французское издание.

Как подчёркивают журналисты газеты, хотя в 2017 году Палата судоходства Турции потребовала от портов страны не пускать торговые суда, транспортирующие товары из Крыма, за последние несколько недель в турецком Искендеруне как минимум дважды разгружался сухогруз с зерном, прибывший из Севастополя.