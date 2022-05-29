Times: Россия выигрывает битву за контроль над мировой пшеницей
С начала российской спецоперации на Украине основной победой президента Владимира Путина стало увеличение объёмов российского экспорта пшеницы и рост цен на неё, сообщает The Times.
С начала российской спецоперации на Украине основной победой президента Владимира Путина стало увеличение объёмов российского экспорта пшеницы и рост цен на неё, сообщает The Times.
Образовательные модели инновационного научно-технологического центра «Сириус» предложат для применения в ДНР и ЛНР, заявила председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва.
В сети появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов УЕФА, к котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».
Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер раскритиковал организацию финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем».
Перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и «Реалом» произошли столкновения парижской полиции с болельщиками.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» играют вничью после первого тайма в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Российские вооружённые силы и МЧС России продолжают очищать территорию Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Брат центрального защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, Марвин, был вынужден убежать от стадиона «Стад де Франс» перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
Иран соблюдает все нормы международного права по отношению к экипажам двух задержанных греческих танкеров, заявила иранская Организация портов и судоходства.
В сети появилось видео применения слезоточивого газа перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом» против фанатов.
Французской полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы предотвратить беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 20 206 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели локализовали возгорание в производственном здании в Казани на площади 1,2 тыс. кв. м.
Фанаты «Реал Мадрид» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» издеваются над форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление, запрещающее сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов.
Футболисты «Ливерпуля» и «Реала» начали предматчевую разминку перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с получасовым опозданием.
Украинские военные и иностранные наёмники расположились в детском саду и школе в населённом пункте Бахмут ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В пресс-службе мадридского «Реала» сообщили о причинах задержки старта финального матча Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом».
Главный тренер Юрген Клопп поделился эмоциями перед матчем с «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка.
Начало финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» задерживается на 15—20 минут.
Индексация с 1 июня грузовых железнодорожных тарифов РЖД на 11% является разовой мерой, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские Вооружённые силы.
Российско-украинская киберспортивная команда по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Natus Vincere (NAVI) приняла решение исключить из активного состава российского киберспортсмена, бывшего капитана Кирилла Boombl4 Михайлова.
В Баскет Холл Москвы состоялся XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер чех Марцел Личка будет руководить командой в сезоне-2022/23.
Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь, которую завозят на американский рынок.
Скрипач, известный сотрудничеством с рок-группой «Крематорий», Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни.
«Ливерпуль» опубликовал стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с мадридским «Реалом».
Сборная Канады оформила выход в финал чемпионата мира по хоккею 2022 года в Финляндии.
За 15 минут украинские военные обстреляли четыре населённых пункта в ДНР, включая Донецк, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Ичо Ларенас обвиняется в убийстве 17-летнего подростка, которого обнаружили в квартире спортсмена.
Стал известен размер денежных премий футболистам «Уфы» за сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2022/23.
Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил об обнаружении в стране первого больного оспой обезьян.
Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о будущем сына после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2021/22.
Народная милиция ДНР сообщила о гибели пяти военнослужащих республики за сутки.
Три человека погибли, двое пострадали в результате крупной аварии в Кабардино-Балкарии.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
В МЧС по Волгоградской области сообщили о возгорании, которое произошло в тепловозе пассажирского поезда Волгоград — Москва.
Стал известен стартовый состав «Реал Мадрид» на финальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
В сети опубликовали видео из раздевалки с празднованием игроков «Оренбурга» после победы над «Уфой» (2:1) и завоевания путёвки в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Восьмилетнего Алексея Павличенко из Белгородской области, который приветствовал российских военных, приняли в Юнармию.
Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургская команда не нуждается в услугах форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как он должен играть, чтобы его называли мастером по выступлению на грунте.
Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток.
Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, люди начали движение по центру города.
Паоло Ваноли не стал отвечать на вопрос, останется ли он на посту главного тренера московского «Спартака» в сезоне-2022/23.
В правящей коалиции Германии «продолжается бардак» вокруг противоречий относительно поставок вооружений Украине, сообщает Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Как отмечают авторы материала, опубликованного на портале, позиция властей стала ещё более неопределённой после заявления статс-секретаря Минобороны ФРГ Симтье Мёллер о том, что страны Запада договорились не поставлять Киеву боевые машины пехоты или западные танки.
В Казани на территории предприятия по производству моющих средств «Нефис косметикс» начался пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.