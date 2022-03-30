Ouest-France: США и их союзники обвинили Россию в провоцировании глобального голода

На заседании Совета Безопасности ООН Соединённые Штаты и их союзники обвинили Россию в создании предпосылок для «мирового продовольственного кризиса», пишет Ouest-France. Как отмечает издание, замгоссекретаря США Венди Шерман возложила ответственность за развязывание конфликта на Украине, который приведёт к ухудшению продовольственного снабжения развивающихся стран, на Кремль и лично Владимира Путина.

Во вторник 29 марта на заседании Совета Безопасности ООН Россию обвинили в провоцировании «мирового продовольственного кризиса», который может даже привести к глобальному «голоду», сообщает Ouest-France. Причиной, по мнению выступающих, стало то, что Москва развязала конфликт на Украине, которая является «житницей Европы».

Как рассказывает издание, во время заседания Совбеза по гуманитарной ситуации на Украине заместитель госсекретаря США Венди Шерман указала, что в обострении ситуации виноват российский президент Владимир Путин: «Он создал этот мировой продовольственный кризис — и только он может его остановить». По мнению Шерман, «только Россия и президент Путин несут ответственность» за боевые действия на Украине и их последствия для «мировой продовольственной безопасности».

Представитель Франции при ООН Николя де Ривьер поддержал эти обвинения: «Российская агрессия против Украины увеличивает риск голода по всему миру». Он отметил, что «жители развивающихся стран» станут первыми, кого затронет эта проблема. При этом де Ривьер подчеркнул, что Россия, «разумеется, попытается убедить нас, что равновесие в мировой продовольственной безопасности нарушают введённые против неё санкции». Действительно, в ответной реплике посол России в ООН Василий Небензя заявил, что настоящие причины проблем на мировых рынках продовольствия никак не связаны с действиями России — они вызваны «безудержной санкционной истерией» Запада против Москвы.

На заседании Совета Безопасности помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя также предупредила, что конфликт на Украине может усугубить ситуацию с крупнейшими гуманитарными кризисами на планете, например, в Афганистане, Йемене и на востоке Африки. «Эти страны уже борются с недостатком продовольствия, экономической нестабильностью, увеличением цен на продовольствие, бензин и удобрения, что может серьёзно повлиять на предстоящий и следующие за ним сезоны», — указала Джойс Мсуя.

Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли и Венди Шерман напомнили собравшимся, что Украина и Россия являются «основными производителями» зерновых в мире, пишет Ouest-France. По оценке экспертов, на их долю приходится «30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов — кукурузы и 75 процентов — подсолнечного масла». Бисли заметил, что около 50% зерновых, которые закупает его ведомство, производятся на Украине: до начала спецоперации они обеспечивали продовольствием 125 млн человек. Кризис будет иметь «катастрофические» последствия для деятельности Всемирной продовольственной программы, предупреждает её директор.